Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал с владельца одного из частных домовладений в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» более 112 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, еще в апреле 2012 года за долги специалисты компании приостановили подачу газа от газораспределительной сети к жилому помещению путем установки заглушки. Однако в 2015 году контролером газового хозяйства был выявлен факт несанкционированного подключения газоиспользующего оборудования в доме ответчика к газораспределительной сети и несанкционированное газопотребление, о чем был составлен акт. Заглушка, установленная на газовом вводе, отсутствовала. Подачу газа в дом снова приостановили, а собственнику предъявили счет – за нелегальное потребление ресурса почти за полтора года и за расходы на газосварочные работы. После подачи иска в суд компанией к этому добавились судебные расходы и расходы по оплате госпошлины – всего владельцу дома придется заплатить около 112 тысяч рублей. Суд не принял во внимание пояснения собственника, что в доме жила знакомая его отца и он не знал ни о задолженности за газ, ни о нелегальной врезке. Решение суда не вступило в законную силу.