Владимира Путина готовятся выдвинуть в президенты

Газета КоммерсантЪ 19.12.2017

По сведениям “Ъ”, во вторник вечером состоится собрание сторонников Владимира Путина, которые примут решение о создании инициативной группы по его выдвижению в президенты. В состав инициативной группы могут войти сопредседатель центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, певец Николай Расторгуев, врач Лео Бокерия. В некоторых регионах уже начали формироваться предвыборные штабы под руководством губернаторов и вице-губернаторов, в Крыму его возглавит руководитель республики Сергей Аксенов.

В понедельник официально стартовала избирательная кампания перед выборами президента, которые состоятся 18 марта. 19 декабря Владимир Путин, который пойдет на выборы как самовыдвиженец, примет участие в ежегодном итоговом форуме ОНФ «Россия, устремленная в будущее». Как ожидается, президент осмотрит выставку, на которой представлены результаты работы ОНФ, а также «выступит на пленарном заседании и пообщается с самыми активными его участниками», сообщила пресс-служба Кремля.

Вечером после завершения форума, по сведениям “Ъ”, состоится собрание, на котором будет принято решение о создании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. В собрании примет участие порядка 20 человек, они также обсудят возможные персоналии для вхождения в группу (должно быть не менее 500 участников). Согласно утвержденному в понедельник Центризбиркомом плану избирательной кампании, самовыдвижение кандидатов заканчивается 7 января. Все кандидаты могут предоставить документы в ЦИК для регистрации начиная с 27 декабря и до 31 января.

Как писал “Ъ” 13 декабря, сбор всей инициативной группы состоится на ВДНХ сразу после съезда «Единой России», который пройдет 22–23 декабря. В нее войдут единороссы, общественники и известные люди. В частности, в инициативную группу войдут сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Станислав Говорухин. В 2012 году он возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Будет ли он руководителем инициативной группы по выдвижению господина Путина, собеседники “Ъ” пока не уточняют. От ОНФ в группе также будут еще один сопредседатель, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, глава исполкома движения Алексей Анисимов, представитель «Молодежки ОНФ». Также в группе ожидают и звездных представителей. По сведениям “Ъ”, это могут быть певец Николай Расторгуев, актер Михаил Боярский, врач Лео Бокерия (все они были доверенными лицами Владимира Путина на выборах в 2012 году). Господин Бокерия сказал “Ъ”, что пока приглашения не получал, но, «если оно поступит, с удовольствием его примет».



