В Волгоградской области Год экологии продолжится и в 2018-м





Сегодня, в завершение Года экологии, в Волгограде были подведены предварительные итоги работы, которые обсуждались на заседании экологического совета при Волгоградской областной думе. На селекторной связи с членами экосовета, руководством комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, правоохранительных органов, межрайонной природоохранной прокуратуры, другими ведомствами главы сельских районов области – Алексеевского, Руднянского, Жирновского, Урюпинского и других рассказали о результатах деятельности на своих территориях, обозначили проблемы в данной сфере.

По словам вице-спикера регионального парламента, председателя экосовета при Волгоградской областной думе Ирины Соловьевой, только в этом году, чтобы увидеть реальную картину состояния дел на местах, члены экосовета посетили 22 сельских района области, и в новом 2018 году такие поездки продолжатся для поиска совместных решений экологических проблем.

«Сотни мероприятий, которые были проведены в течение года, позволили не только изучить ситуацию в области, но и выявить наиболее проблемные вопросы в сфере охраны окружающей среды, затрагивающие интересы как жителей, так и Волгоградской области в целом», - подчеркнула вице-спикер. Она остановилась на основных направлениях работы: по соблюдению порядка использования земель сельскохозяйственного назначения для выращивания овощной продукции в теплицах, где были вскрыты существенные нарушения природоохранного законодательства; вопросах, связанных с обращением отходов производства и потребления, организацией вывоза и утилизации биологических отходов убойных пунктов; работой предприятий автосервиса и автомоек. Не остались в стороне от экологов проблемы сохранения охотничьих ресурсов, состояния водных объектов в Волгоградской области, которым уделялось особое внимание. Ирина Соловьева напомнила, что в регионе только прудов насчитывается около пяти тысяч, и, увы, многие из них не в самом хорошем состоянии: зафиксированы факты обмеления, замусоривания, зарастания камышом. Именно поэтому комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области поручено проанализировать состояние каждого из них на всей территории области.

Экосовет, по словам вице-спикера регпарламента, стал реальной площадкой для обсуждения и решения экологических проблем в регионе, так как удалось объединить все конструктивные силы региона для решения вопросов охраны окружающей среды: экологические организации Волгоградской области, волгоградскую митрополию Русской православной церкви, с которой также заключены соглашения о сотрудничестве практически во всех вопросах, включая темы экологического просвещения.

«2017 год, ставший в России Годом экологии, уже близится к завершению, но вопросы экологии по-прежнему будут стоять на первом плане. Уже в 2018 году перед нами стоит новая задача – реализация стратегии экологической безопасности до 2025 года, в которой экологическая безопасность признается составной частью национальной безопасности и утверждена президентом России. Стратегической целью государства является решение не только социально-экономических задач, но и сохранение благоприятной экологической среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений», - заключила Соловьева. Она также подчеркнула, что власть должна обеспечить каждому жителю право на благоприятную окружающую среду в соответствии с Конституцией РФ и способствовать, чтобы сами граждане заботились о природе в интересах будущих поколений.



