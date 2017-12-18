Смотрите сегодня в программе: экономический блок администрации Волгоградской области неожиданно лишился руководителя, с которым связывали надежды на улучшение ситуации. Очень странные дела: жители домов 110-го квартала в Ворошиловском районе Волгограда остались без спортивной площадки при подозрительных обстоятельствах. В город-герой за духом патриотизма: Накануне 75-летия Победы в Сталинградской битве Волгоград стал местом всероссийского слета кадетов. Полный рюкзак наркотиков: несовершеннолетний первокурсник вуза оказался замешан в организации наркотрафика в Волгоградскую область. Дело за депутатами: региональный референдум по вопросу выбора времени для Волгоградской области все ближе к тому, чтобы стать реальностью.

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