За нарушение права участника Великой Отечественной войны на бесплатный проезд в общественном транспорте наказано ООО "Волгоградский автобусный парк". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с жалобой в прокуратуру обратился 90-летний ветеран. Проверка показала, что в октябре этого года кондуктор автобуса, следующего по маршруту №20, требовала у пожилого человека, предъявившего удостоверение участника Великой Отечественной войны, оплатить проезд. Получив отказ, женщина потребовала от ветерана покинуть салон автобуса, после чего плату за него внес посторонний пассажир, ехавший в том же автобусе. По результатам рассмотрения представления прокурора Волгограда, руководитель автоколонны привлечен к дисциплинарной ответственности, всем водителям и кондукторам выданы памятки с указанием категорий лиц, имеющих право на льготный проезд. Работница, требовавшая от участника Великой Отечественной войны покинуть салон автобуса, уволена из организации по собственному желанию. На ООО "Волгоградский автобусный парк" территориальным управлением Роспотребнадзора наложено административное взыскание за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом. Прокурор в интересах ветерана, не имеющего возможности по возрасту и состоянию здоровья защищать свои права самостоятельно, обратился с исковым заявлением в суд с требованиями о компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя.



