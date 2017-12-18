В Волгограде в ожидании ЧМ-2018 расскажут историю местного футбола









Выставка, посвященная истории футбола Царицына-Сталинграда-Волгограда открывается в Волгоградском областном краеведческом музее в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее, на экспозиции будут представлены уникальные материалы фондовой коллекции музея, редкие фотографии, афиши, рассказывающие о возникновении первых футбольных команд в Царицыне, а также о футбольной жизни Сталинграда-Волгограда. Известно, что играть в футбол в Царицыне начали активно в конце 19-го века. Первые команды образовались из служащих завода и учеников гимназий. Они собирались на пустыре вблизи нынешнего Комсомольского сада и играли в футбол. Спортивный инвентарь тогда был большим дефицитом. Ворота мастерили из двух лопат и веревки, а для изготовления мяча использовали бычий пузырь. Первая профессиональная команда была образована в Царицыне в 1914 году на заводе "Красный Октябрь". Футбольное поле было прямо у проходных завода, где футболисты проводили регулярные тренировки.

Уже в Сталинграде профессиональный футбол показывали две команды - "Динамо" и "Трактор". На выставке расскажут о легендарном матче "На руинах Сталинграда", который прошел в освобожденном от фашистов городе 2 мая 1943 года. Тогда команда "Динамо" (Сталинград) победила московский "Спартак" со счетом 1:0. Отдельная часть экспозиции будет посвящена вратарю сталинградского "Динамо" Василию Ермасову. Много материалов предоставили музею прославленные ветераны волгоградского футбола Дмитрий Котопуло, Александр Никитин, Игорь Суровикин, легендарный нападающий и полузащитник "Ротора" Владимир Файзулин, бывший тренер "Ротора" Сергей Бурлаченко и экс-президент клуба "Ротор" Владимир Горюнов.

Фото Волгоградского областного краеведческого музея