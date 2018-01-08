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Общество
 09.01.2018 10:38

Незрячего жителя Волжского почти полвека ведут по жизни собаки-поводыри

Они всегда вместе – 78-летний незрячий житель Волжского Евгений Адамович Барановский и его верный друг, лабрадор-поводырь Бони. Когда в далеком 1972 году из жизни Евгения Адамовича в результате производственной травмы пропали краски, его первая собака  стала  проводником Евгения Адамовича в опасном для незрячего человека мире. И каждый раз, когда четвероногие питомцы покидали хозяина, казалось, с ними уходила  часть его сердца. В знак безграничной благодарности к четвероногим питомцам, которые посвятили свой короткий собачий век служению человеку, в Волжском недавно установили памятник собаке-поводырю – лабрадору Лэнси, которая 15 лет была рядом с Евгением Адамовичем Барановским. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102». 



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Происшествия 09.01.2018 14:36 (Обновлено: 09.01.2018 14:39)

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск Жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, 30-летний мужчина, который находился в розыске за совершение кражи, был задержан по ориентировке на улице Эльбрусской. Его доставили в территориальный отдел полиции.
Прочитана: 278 раз
Астрахань 09.01.2018 14:24

2018 год в Астраханской области объявлен годом влюбленных Астраханская область объявила 2018-й годом влюбленных. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ознаменование этого служба ЗАГС на улице Николая Островского в Астрахани напротив спорткомплекса «Звездный» разместила баннер с надписью: «В новом году расстанься с одиночеством! Создай свою семью!». Также в рамках Года будет реализован новый проект «Фестиваль влюбленных» с организованной специальной зоной для знакомств. А парам, вступившим в брак в 2018 году, будут выдаваться приглашения на государственную регистрацию рождения детей вне очереди, сообщили в ведомстве. Кроме того, будет объявлен конкурс свадебных фотографий «Наше счастье», а фотографии победителей опубликуют в региональном журнале «ЗАГС Свадьба и...
Прочитана: 158 раз
Происшествия 09.01.2018 14:07

Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда на остановке Кропоткина при резком торможении автобуса №25 пассажирка получила травмы при падении. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 46-летняя женщина сломала ребра, также у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Пострадавшую доставили в травмпункт. 
Прочитана: 377 раз
Происшествия 09.01.2018 13:33

Нетрезвого автоугонщика задержали полицейские в Михайловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на одной из улиц поселка Отрадное полицейские остановили находящийся в розыске "ВАЗ-2107". Машиной управлял 28-летний местный житель, который был явно нетрезв. Водительские права у горе-шофера отсутствовали - их недавно мужчину лишили. Как выяснилось, транспорт он угнал у своей родственницы. Сперва они вместе пили, а когда женщина уснула, мужчина забрал ключи и уехал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон.  
Прочитана: 507 раз
Общество 09.01.2018 13:22

Волгоградский Союз журналистов «вышел из подполья» и обзавелся телефоном Валерий Мельников, председатель правления  волгоградской областной организации  «Союз журналистов России» (слева). Похоже, что  Союз журналистов в Волгоградской области вышел из «глубокого подполья» и раскрыл все «карты», обнародовав результаты своей деятельности за минувший  год. Напомним, ИА «Высота 102» в августе 2017-го опубликовало материал под заголовком «Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно»: он вызвал немалый резонанс среди коллег.  ...
Прочитана: 545 раз
Общество 09.01.2018 12:48

Десятки праздничных мероприятий прошли в Волгограде в новогодние праздники. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города-героя, так, музыкальный театр дал рекордное количество - более 30 - детских представлений (с 23 декабря по 7 января) и 6 концертов для взрослых, в том числе на свежем воздухе - 2-го января в Комсомольском саду. А в новогоднюю ночь на сцене на площади Павших Борцов наравне с ведущими работала собака породы хаски. Трехмесячный щенок Лакерта попал на новогодний бал прямо с корабля – из рук профессиональных заводчиков. Четвероногого артиста везли из Красноармейского района. А во время праздника щенка приходилось греть в машине, чтобы...
Прочитана: 450 раз
Политика 09.01.2018 12:22 (Обновлено: 09.01.2018 14:40)

В Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты Сегодня в Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатуры Владимира Путина в президенты России. Как сообщает ИА «Высота 102», активистов в брендированной одежде можно наблюдать в Ворошиловском торговом центре, «Пирамиде»,  «Комсомолле», «Парк Хаусе». В Волжском горожане уже могут оставлять свои автографы в поддержку главы государства в «Спутнике» и ТЦ «Планета Лето». Напомним, на минувшей неделе в ряде регионов России начался сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России. Единый день голосования пройдет 18 марта 2018 года. О...
Прочитана: 1770 раз
Общество 09.01.2018 12:16

Победившие в новогоднем конкурсе «Высоты 102» волгоградцы получили призы Редакция ИА «Высота 102» вручила призы победителям  конкурса, объявленного перед новым годом. По условиям конкурса необходимо было быть подписчиком группы «Высоты 102» в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи о конкурсе и не удалять ее до объявления результатов розыгрыша. Трех победителей выбрал генератор случайных чисел, результаты конкурса опубликованы в нашей группе vk.com/v102ru.  Итак, Алена Грибкова получила сертификат в любой кинотеатр Волгограда на любой фильм. Кстати, она уже сходила со своим мужем 4 января на фильм «Елки новые».  Любовь Горбушина получила мобильное зарядное устройство power bank, которое тоже передали ей в руки.  Марина...
Прочитана: 339 раз
Происшествия 09.01.2018 11:09

Поверивший мошеннице участник Великой Отечественной войны лишился своих денег и документов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, к 94-летнему пенсионеру, живущему в Центральном районе, пришла женщина, которая представилась соцработником. Злоумышленница сказала мужчине, что принесла ему пособие в 1800 рублей. Но при этом сказала, что у нее есть только пятитысячная купюра. Аферистка протянула пенсионеру пятитысячную купюру и попросила ее разменять. Пожилой человек отдал сдачу. И лишь когда мошенница ушла, заметил, что стал обладателем сувенирной банкноты. После визита лжесоцработника волгоградец  также лишился паспорта, удостоверения участника войны и сберкнижки.
Прочитана: 1198 раз
Общество 09.01.2018 10:50

В Волгограде прощаются с Почетным гражданином города Олегом Иншаковым Сегодня в Волгограде прощаются с директором научно-исследовательского института социально-экономического развития региона Волгоградского государственного университета, доктором экономических наук Олегом Васильевичем Иншаковым. Он ушел из жизни 6 января после тяжелой болезни. Как сообщает ИА «Высота 102», на гражданскую панихиду, которая проходит в здании научной библиотеки ВолГУ, пришли близкие, друзья, коллеги, ученики. Приехал губернатор региона Андрей Бочаров.  ...
Прочитана: 8061 раз
Общество 09.01.2018 10:11

В Волгограде новые остановки обретают законченный вид В Волгограде работы по монтажу новых остановочных павильонов, судя по всему, вступили в завершающую стадию. Как сообщает ИА "Высота 102", в центре города уже можно увидеть почти законченный вид сооружений в стиле хай-тек, предназначенных для ожидания общественного транспорта. Помимо крыши и боковых ограждений из стекла на остановках уже можно увидеть скамейки, урны и даже цифровые табло, правда пока в неработающем состоянии.  Напомним, новые остановочные павильоны устанавливаются взамен снесенных в трех районах Волгограда. В общей сложности по городу планировалось установить 86 остановочных павильонов на 5 магистралях: проспектах Ленина и Жукова, улицах...
Прочитана: 1527 раз
Происшествия 09.01.2018 09:40

Четыре человека, среди которых беременная женщина, пострадали в результате аварии в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на пересечении улиц Карбышева и Королева сегодня в час ночи. Беременная 25-летняя автоледи за рулем "Daewoo Nexia" при повороте не пропустила отечественную "семерку". От столкновения пострадала она сама и трое ее пассажиров. 
Прочитана: 2459 раз
Общество 09.01.2018 08:54

«Агентство Больших Возможностей» покоряет новые горизонты «Агентство Больших Возможностей» занимается организацией мероприятий разного уровня и целиком  оправдывает свое название. Его возможности настолько велики, что, начав работать в родном городе Волгоград, очень скоро перешагнуло за пределы целого региона. Сегодня коллектив профессионалов радует жителей Самары, Астрахани, Казани и других городов России. Агентство хорошо знакомо жителям и гостям столицы, где оно ярко заявило о себе участием в таких масштабных фестивалях как «Московская весна a cappella», «Цветочный джем», «День народного единства» и многих других. Абсолютно каждая площадка «Агентства Больших Возможностей» - это высокий уровень организации,...
Прочитана: 1018 раз
Происшествия 09.01.2018 08:27

Двое детей госпитализированы после отравления бытовым газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП случилось в Михайловке накануне. Пострадали  6-летний мальчик и 7-месячная девочка. В настоящий момент состояние детей удовлетворительное. 
Прочитана: 1127 раз
Общество 08.01.2018 17:43

По следам публикаций ИА "Высота 102": снятые "головы", спасенное жилье и лифт в новую жизньВ течение всего 2017 года журналисты ИА «Высота 102» держали постоянную связь с нашими читателями. Зачастую к нам обращались уже отчаявшиеся люди, которые не могли добиться правды, восстановить справедливость, заставить чиновников выполнять свои обязанности и т.д.  Мы всегда старались им помочь. По каждому обращению делали запросы, выезжали на место события, стучались в двери чиновников, депутатов и сотрудников многочисленных ведомств. К сожалению, нам не всегда удавалось исправить ситуацию, но все-таки мы можем сказать, что кому-то мы помогли. После публикации материалов на страницах информагентства ответственные товарищи реагировали на ситуацию, хотя по долгу службы должны были решать наболевшие вопросы, как говорится, в рабочем...
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9 января 10:50
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