«Красный Октябрь» снова накрыл район Волгограда оранжевым туманом









Очередной выброс дымовой завесы оранжевого цвета наблюдают волгоградцы и автолюбители, находящиеся в районе остановки «Площадь Возрождения». Фотофакты загрязнения окружающей атмосферы, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировал волгоградский фотограф Сергей Бабенко. Источник рыжего дыма – все тот же ЭСПЦ-2 завода «Красный Октябрь». "Это - позор Волгограда", - заключает автор.









Подобные картины жители Волгограда вынуждены наблюдать регулярно. На предприятии должны были установить газоочистку, которая бы положила конец таким картинам, однако по настоящее время собственник завода так и не приступил к решению главной экологической проблемы завода.









Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



