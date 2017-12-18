Двое россиян и один гражданин Азербайджана предстанут перед Быковским районным судом за организацию незаконной миграции. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, трио, которое обвиняют в нескольких преступных эпизодах, действовало по заранее расписанным ролям. Так, женщина подыскивала иностранцев, желающих надолго приехать в Россию. Другой фигурант наладил в Москве изготовление поддельных паспортов, патентов и миграционных карт.

В октябре прошлого года один из обвиняемых передал сообщнику национальный паспорт, полученный от клиента, нуждающегося в разрешении на временное проживание. В Москве злоумышленник встретился с людьми которые "исправили" срок действия паспорта и изготовили фальшивую миграционную карту. Затем третий подельник, имея на руках нужные документы, зарегистрировал иностранца в доме своей знакомой в Быково. Следователи выяснили, что преступная троица собиралась сыграть "по-крупному" и легализовать в России два десятка гастарбайтеров из Узбекистана. Помимо прочего, участника преступной группы из Азербайджана обвиняют в том, что он использовал поддельную миграционную карту для собственной регистрации. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по региону.