«Волгоград меняется» - участники конкурса увидели перемены в фото и видеофактах

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете назвали имена победителей конкурса «Страна меняется», целью которого стало освещение положительных изменений в различных сферах российского общества. В течение месяца участники по всей России выкладывали в сеть публикации на тему «Изменения в стране и регионе за последние 20 лет». Было прислано более 1000 работ - это фотографии, видео и инфографика. Волгоградская область стала активным участником проекта, сообщает ИА «Высота 102».

«В нашей области много положительных перемен, но некоторые их попросту не замечают. Нашей задачей было привлечь внимание общественности к тому, что происходит вокруг. Неважно где, у вас во дворе, на соседней улице или по дороге на работу», – отмечает пресс-служба агентства студенческих коммуникаций «Кампус», организатора конкурса.

Участниками выставки стали более 300 человек – это лидеры и активисты студенческого сообщества 10 высших образовательных учреждений Волгоградской области. Экспертное жюри определило несколько работ победителей и призеров. Критерии оценки: оригинальность исполнения, актуальность фотографии и поддержка в социальных сетях, попросту говоря – лайки. Победителями конкурса в Волгоградской области стали:

1 место – Елена Сухорукова. Фото Нулевой продольной.

2 место: Елена Рыбакова. Украшение аллеи в ТРЦ «Акварель».

3 место: Владислав Барабанов. Фото со стройки стадиона «Волгоград Арена».

Работы победителей и других участников конкурса сегодня также можно увидеть на выставке в Волгоградском социально-педагогическом университете.



























