В Советском районе Волгограда "ловушки" на дорогах прикрыли старыми досками и шинами











О двух дорожных "ловушках" в микрорайоне Тулака в Советском районе Волгограда сообщили редакции ИА "Высота 102" местные жители. Одна из них находится на оживленном перекрестке улиц Карла Маркса и Туркменской. Там, всего в паре метров от светофора, проваливается под асфальт люк колодца. Предприимчивые дорожники "разобрались" с проблемой, поставив над провалом сколоченное из деревянных реек ограждение. А вот жителей дома №7 по улице Карла Маркса (он же дом №12 по улице Ярославской) дорожное препятствие встречает у самого порога. На выезде из двора находится яма глубиной более метра. До недавнего времени она была прикрыта куском деревянного поддона, но на минувших выходных в нее провалилась машина. К счастью ни водитель, ни его транспортное средство не пострадали. Теперь обломки деревянной конструкции, провалившиеся наполовину в яму, "предупреждают" автомобилистов и пешеходов о дорожном препятствии. Дополняет картину лежащая на дне старая покрышка.



