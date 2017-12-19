На «Доске позора» отличился Краснооктябрьский район Волгограда. Жители дома по проспекту Ленина, 79 пожаловались информагентству, что в непогоду даже в резиновых сапогах не могут подойти к мусорным контейнерам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, УК «ТАНДЕМ» мер не предпринимает и с завидной периодичностью «наводит порядок» погрузчиком и грузовой машиной. При этом зеленая часть двора превращается в грязное месиво.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.







































