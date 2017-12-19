|Общество
|19.12.2017 13:10
Во двор по пр. Ленина, 79 в Волгограде путь к контейнерам перекрыла грязь
На «Доске позора» отличился Краснооктябрьский район Волгограда. Жители дома по проспекту Ленина, 79 пожаловались информагентству, что в непогоду даже в резиновых сапогах не могут подойти к мусорным контейнерам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, УК «ТАНДЕМ» мер не предпринимает и с завидной периодичностью «наводит порядок» погрузчиком и грузовой машиной. При этом зеленая часть двора превращается в грязное месиво.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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Сегодня, несмотря на неприветливую погоду и воскресный день, жители 110-го квартала, в который входят дома №31, 33, 35,...
|Общество
|19.12.2017 17:28
В связи с понижением температуры воздуха и выпадением осадков в виде ледяного дождя на дороги Волгограда вышла спецтехника. От образования наледи автомагистрали областного центра обрабатывают общей сложностью около 20 единиц спецтехники. При необходимости количество дорожной техники будет увеличено, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В первую очередь комбинированные дорожные машины вышли на обработку противогололедными материалами основных магистралей города, особой внимание уделяется сложным участкам - подъемам и спускам, перекресткам, мостам и эстакадам. Кроме обычных машин, рассыпающих песко-соляную смесь, на дорогах работает новая техника с установками для распыления бишофитного раствора, позволяющего значительно эффективнее бороться с обледенением, особенно при...
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|Общество
|19.12.2017 17:19
Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил руководителю СУ СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву нагрудный знак «Почетный сотрудник следственного комитета Российской Федерации». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», перед вручением знака Александр Бастрыкин что-то долго с улыбкой говорил Михаилу Музраеву, на что тот кивнул. Ведомственные награды были также вручены нескольким сотрудникам следственного управления СК РФ по Волгоградской области за успехи в раскрытии преступлений. Как заявил в сегодняшнем выступлении, посвященном ежегодному приему председателя СК РФ детей-кадетов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, с руководством следственного управления у региональных...
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|Расследования
|19.12.2017 17:12
Пенсия волгоградки, "уведенная" из местного негосударственного пенсионного фонда в АО "Оренбургский НПФ "Доверие", вернулась владелице. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокуратуры Ворошиловского района о расторжении фиктивного договора о переводе пенсионных накоплений жительницы города-героя из одного НПФ в другой. Этот документ женщина якобы подписала в сентябре прошлого года. Но, как выяснили правоохранители, ее в то время в Оренбурге не было и ни с кем из сотрудников "Доверия" она не встречалась. Сейчас материалы проверки прокуратуры переданы для предварительного расследования. Виновных в мошенничестве ждет уголовное преследование.
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|Политика
|19.12.2017 16:38
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) борется против казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждает власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме действий" ОНФ "Россия, устремленная в будущее". " Прежде всего хочу поблагодарить вас за активную, плодотворную работу… Именно для такой совместной работы в интересах России, ее граждан мы и создавали Народный фронт. Своими делами вы утверждаете принцип честности, открытости, боретесь против всякого рода казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждаете власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан", — сказал Путин. По его словам, главное предназначение ОНФ – помогать людям, отстаивать...
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|Расследования
|19.12.2017 16:31
Два штрафа на общую сумму 550 тысяч рублей заплатит АО "ВМК "Красный Октябрь" по решению Волгоградского областного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, апелляционная коллегия оставила без изменения решения, принятые Краснооктябрьским районным судом еще в сентябре. Так, предприятие обязано выплатить 300 тысяч рублей за нарушение требований промышленной безопасности и 250 тысяч рублей за нарушение лицензий на осуществление деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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|Происшествия
|19.12.2017 16:17 (Обновлено: 19.12.2017 17:45)
В Волгограде на Третьей Продольной магистрали в районе поселка Ангарского – огромная пробка из-за массового ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, на спуске дороги из-за гололеда столкнулось много машин. По принципу домино одна машина, не сумевшая вовремя притормозить, въезжала в движущуюся впереди и так далее. В пресс-службе ГУ МВД по региону официально подтвердили столкновение как минимум семи автомобилей. На место массовой аварии направляются сотрудники ДПС. По уточненной информации произошло сразу четыре ДТП. В них попали три грузовые и семь легковых автомобилей. Первое столкновение произошло из-за водителя "ВАЗ-2107" который потерял управление машиной из-за "лысой" резины. Ситуация осложняется...
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|Общество
|19.12.2017 16:13
В Волгограде глава СК России наградил волонтеров за помощь в розыске убийцы пятилетней девочки в Калаче-на-Дону
Сегодня руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил волонтеров, которые осенью этого года оказывали помощь правоохранителям в раскрытии убийства 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" глава СК РФ вручил волонтерам медали. Среди награжденных оказался и пенсионер Вячеслав Мещеряков, который помог полиции и следователям выйти на след убийцы. Напомним, что за это мужчине вручили миллион рублей - вознаграждение, обещанное за помощь в розыске преступника. В то время, когда шли поиски ребенка, пенсионер рассказал, что ранее неоднократно видел с пропавшей девочкой местного жителя, 55-летнего Павла Лукьяненко, также он сообщил о...
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|Общество
|19.12.2017 16:01
Окруженный «сталинками», маленький двухэтажный дом времен Царицына в центре Волгограда пережил первый в своей жизни капитальный ремонт. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня по итогам проведенных работ жильцы дома №8а по улице Порт-Саида встретились с представителями подрядной организации и фонда капитального ремонта. В этом году в здании постройки 1917 года (на фото - до и после ремонта) заменили кровлю, обновили фасад, отмостку и систему электроснабжения. На все работы, которые прошли государственную историко-культурную экспертизу, было направлено 2,6 млн рублей. В жилом здании всего шесть квартир, обитатели которых пристально следили за действиями строителей. Проведенной работой в целом...
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|Общество
|19.12.2017 15:30
Сегодня Волгоградским УФАС России по региону выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке. Об этом ИА «Высота 102» сообщало в материале «Чиновникам мэрии Волгограда навязали банк для получения зарплаты». Как сообщили в ведомстве, комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждений о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований Федерального закона «О национальной...
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|Экономика
|19.12.2017 14:51
Продолжаем знакомить читателей ИА «Высота 102» с работой ГК «ТeleTrade», представительства которой открыты в 26 странах мира. Сегодня наш собеседник Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании "ТелетрейдБел", которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь. – Татьяна, Вы как представитель компании-партнёра ТелетрейдБел собираете отзывы клиентов о работе форекс-компании. Какие преимущества ТелетрейдБел клиенты отмечают чаще всего? – Безусловно, основное, на что мы обращаем внимание в своей работе, – это оценка клиентами услуг нашего партнера. И, пожалуй, первое, что отмечают клиенты при работе с ТелетрейдБел – это сервис, клиентская...
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|Общество
|19.12.2017 14:49
Сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин в Волгограде вручил ведомственные награды – медали – «За отличие» и «За содействие» - волгоградским полицейским. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», среди отмеченных главой следственного комитета за взаимодействие в раскрытии преступлений – начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник Волгоградской академии МВД генерал-майор полиции Владимир Третьяков, генерал-майором милиции в отставке, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук Борис Смагоринский и другие сотрудники Волгоградской академии МВД. А начальнику Волгоградской академии МВД Владимиру Третьякову Александр Бастрыкин в связи с недавним юбилеем подарил кортик. Также глава следственного комитета встретился и...
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|Общество
|19.12.2017 14:11
Красочный арт-объект "Все сбудется" появился на центральной набережной Волгограда в рамках акции по сбору желаний, которая стартует перед Новым годом сразу в нескольких российских городах. Как сообщает ИА "Высота 102", в социальных сетях волонтеры этой позитивной акции предлагают волгоградцам ответить на вопрос: Какое желание вы загадаете на следующий год?". Его они планируют задать жителям города на набережной около нового арт-объекта, где будет вестись фото- и видеосъемка. В преддверии Нового года акцию планируют провести в торговых центрах и на площадях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Волгограде. Планируется опросить более 50...
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|Экология
|19.12.2017 13:47
Главный эколог Волгоградской области призвал возродить профильный департамент в мэрии города-миллионника
Самой большой неудачей в уходящем году президент Волгоградской экологической региональной академии, заслуженный эколог России, зампредседателя экосовета при Волгоградской облдуме Владимир Лобойко назвал невозможность восстановить деятельность департамента экологии в администрации Волгограда. Об этом он заявил ИА «Высота 102», подводя итоги года. «Эту точку зрения, что охраной окружающей среды в городе должно заниматься отдельное ведомство, разделяют практически все экологи города и региона, - сказал он. – Этот вопрос мы неоднократно поднимали, знаю, что он находится в стадии проработки и изучения, но когда будет решен – пока неясно. В любом случае отсутствие такого управленческого органа в администрации Волгограда мешает решать вопросы в миллионном...
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|Общество
|19.12.2017 12:19
Волгоградское УФАС России завершило рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства по факту трансляции на региональном телевидении рекламного ролика, обещающего скидку 57% на окна от ООО «Окошкино». Однако получился казус: скидка как бы есть, но ее как бы нет. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, дело было возбуждено по заявлению гражданки, которая при вызове замерщика обнаружила, что в реальности обещанную скидку она не получит. Узнав об этом, заявительница не стала заказывать окна и обратилась в управление с жалобой на недостоверную рекламу. Телевизионная реклама «Окошкино» транслировалась на местном телевидении беспрерывно с начала 2017 года. Содержание...
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|Общество
|19.12.2017 12:06 (Обновлено: 19.12.2017 16:22)
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который сегодня находится в Волгограде, возложил цветы в Пантеоне Славы на Мамаевом кургане, сообщает корр. ИА "Высота 102". После посещения историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" Александр Бастрыкин планирует встретиться с курсантами и руководством Волгоградской академии МВД. Как уже сообщало информагентство, глава СК РФ сегодня проведет в городе-герое оперативное совещание с руководителями Главного следственного управления СК России по Южному федеральному округу и следственных управлений СК РФ, входящих в состав ЮФО, на котором подведет предварительные итоги следственной работы. В повестке дня значится и встреча с кадетами классов следственного комитета, которые накануне приехали в...
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19 декабря 17:28
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Во двор по пр. Ленина, 79 в Волгограде путь к контейнерам перекрыла грязь 11
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Во двор по пр. Ленина, 79 в Волгограде путь к контейнерам перекрыла грязь 11
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