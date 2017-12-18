







Сотрудники АО «КАУСТИК» второй год подряд занимают призовые места в номинации «Лучший лаборант химического анализа» областного конкурса профессионального мастерства.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по итогам состязаний, прошедших в Волгоградском политехническом колледже имени В.И. Вернадского, лаборант химического анализа научно-производственного центра (НПЦ) «КАУСТИКа» Елена Манжикова стала победителем в своей профессиональной номинации, на втором месте – её коллега из экологического центра аналитического контроля Анастасия Бунина.

На предприятии Елена Манжикова работает с 1986 года, она неоднократно становилась победителем внутризаводских соревнований, уже много лет руководители центра доверяют ей опекать студентов разных профессиональных образовательных учреждений, которые приходят в НПЦ для прохождения практики.

«В этом году наша команда лаборантов вновь была самой многочисленной на конкурсе, и вновь мы заняли первые два места, - говорит Елена. – Уверена, это случилось потому, что сама специфическая деятельность лаборанта побуждает постоянно учиться и обновлять свои знания и навыки. А ещё – умение вовремя достать из накопленного профессионального опыта нужную информацию. Мы точно знаем, что в успехе всего коллектива «КАУСТИКа» есть и наша скромная доля».

В нынешнем году областной конкурс «Лучший по профессии» проходил по четырём номинациям – «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший электромонтёр», «Лучший водитель автобуса» и «Лучший электросварщик». Всего участниками соревнований стали 97 работников 36 ведущих предприятий Волгоградской области. Второй год подряд сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» признаются лучшими лаборантами химического анализа.



