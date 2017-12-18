В Волгоградской области обманутые дольщики пока только на бумаге взыскали выплаты со страховщиков

Волжский городской суд вынес семь решений в пользу обманутых дольщиков жилого комплекса «АхтубаСитиПарк» о взыскании выплат со страховых компаний. Об этом ИА «Высота 102» сообщил заместитель руководителя инспекции госстройнадзора по региону Роман Касьянов. В добровольном порядке страховщики отказались выплачивать гражданам деньги, несмотря на наступление страхового случая - признания застройщика банкротом. Однако даже вступившие в силу решения судов, как пояснил Касьянов, не могут являться гарантией того, что люди получат деньги по страховке.

Оценивая в целом ситуацию со страхованием объектов долевого участия, замруководителя инспекции госстройнадзора по региону отметил, что данный институт себя полностью дискредитировал. «Единичные случаи по всей стране, когда страховые организации выполняют свои обязательства перед дольщиками, - рассказывает Роман Касьянов. - Часть страховых организаций оказались менее прочными, чем сами застройщики. У кого-то отозваны лицензии, кто-то признан несостоятельным, либо находится на стадии банкротства. Действующие же компании, как правило, отказывают в выплатах».

К примеру, фирма, в которой были застрахованы договоры долевого участия в ЖК «Парк «Европейский», считает себя обманутой, а потому отказывается платить. Так, организация направила обращение в администрацию Волгоградской области с тем, чтобы власти не допустили банкротства застройщика и достроили данный объект за счет бюджетных средств. В настоящее время страховая фирма «Респект», головной офис которой находится в Рязани, обжалует через арбитражный суд порядка 100 договоров долевого участия, по которым в ближайшее время может наступить страховой случай. Страховщики заявляют, что их ввели в заблуждение и на момент заключения договоров у застройщика уже якобы имелись финансовые проблемы. А значит, по мнению страховой компании, она не могла оценить все риски.

Напомним, в Волгоградской области проблемными признаны 44 строящихся многоквартирных дома, в которых продано почти 4 тысячи квартир.

Институт страхования объектов долевого участия, введенный в России в 2014 году, в этом году прекратил существование. Ему на смену пришел другой механизм – отчисления застройщиками средств в компенсационный фонд, созданный Минстроем РФ. Из средств этого фонда в случае банкротства застройщика дольщики должны получать выплаты.