Подросток-наркодилер из Волгограда взят под стражу

На два месяца взят под стражу 17-летний наркодилер, задержанный в Волгограде с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом ИА "Высота 102" сообщил следователь СО Центрального района СУ СК России по Волгоградской области Сергей Домнышев. Напомним, у молодого человека изъяли 3,2 килограмма "соли" и "спайса", которые он привез из Москвы. Операция прошла в минувшие выходные в Центральном районе во дворе дома, где наркоторговец снимал квартиру. Правоохранители считают, что несмотря на юный возраст, задержанный является одним из организаторов наркотрафика в наш регион.