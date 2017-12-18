Два ограбления с интервалом всего в несколько минут совершил в Тракторозаводском районе вооруженный пневматическим пистолетом 55-летний волгоградец. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне были ограблены павильон быстрых займов и продуктовый магазин. Но почти сразу ранее судимый за убийство житель Красноармейского района был задержан. Мужчина не стал отпираться и сразу признался в совершенных преступлениях. Он также сказал полицейским, что на "дело" пошел потому, что у него не было денег на новогодние подарки родным.

Отметим, что в обоих случаях мужчине не повезло. В микрофинансовой организации ему удалось поживиться всего 500 рублями, а магазин "обогатил" злоумышленника всего на 200 рублей.