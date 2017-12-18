







Компания «Сады Придонья» запустила производство новой линейки продуктов на растительной основе, которая является здоровой, полезной и экологичной альтернативой молоку. Новый бренд компании – Nemolokо для тех, кто прогрессивно мыслит и по-настоящему заботится о своём здоровье.

Nemoloko производится на основе овса, одной из самых здоровых и полезных зерновых культур, особо почитаемой в нашей стране. Используемая компанией «Сады Придонья» технология копирует процессы в природе и превращает овёс, богатый белком, пищевыми волокнами, полезными жирами, углеводами, макро- и микроэлементами, витаминами в жидкий пищевой продукт, который идеально подходит для питания людей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, уже в конце 2017 и в начале 2018 года Nemoloko появится в крупных розничных сетях. Потребители смогут попробовать и оценить пять продуктов марки – Nemoloko овсяное классическое 3,2 %, Nemoloko овсяное классическое лайт 1,5 %, Nemoloko овсяное шоколадное, сливки овсяные Nemoloko и ванильный овсяный десерт Nemoloko. В течение года ассортиментная линейка будет расширяться новыми овсяными вкусами и продуктами на основе других видов злаков.

Наличие технологии, новейшего оборудования, производственных мощностей, а также комплексной коммуникационной программы продвижения, которая стартует в 2018 году в поддержку бренда Nemoloko – это отличная возможность для компании «Сады Придонья» сделать натуральные и полезные продукты на основе овса новым эталоном ежедневной пользы.













Здоровый образ жизни и осознанное питание одна из самых активных и динамично развивающихся тенденций не только в мире, но и в нашей стране, которая вовлекает всё большее количество людей и меняет их потребительские привычки.

Миссия, которой компания неизменно следует уже более 20 лет – производить исключительно натуральные, безопасные, экологически чистые продукты для здорового питания, предоставляя потребителям высочайшее качество продукции – «Качество из первых рук!»



