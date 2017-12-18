К шести годам колонии строгого режима и лишению водительских прав на три года за угон такси приговорен Олег Запорожцев, который совершил преступление будучи заключенным колонии-поселения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила без изменения приговор, вынесенный Волжским городским судом.

В марте осужденный получил несколько дней "отпуска" за примерное поведение. Как стало известно информагентству из источников в правоохранительных органах, это время осужденный решил провести с женой, но ее дома не оказалось и он пустился на поиски супруги. Для удобства Запорожцев воспользовался услугами такси, но в какой-то момент решил ограбить водителя. Приставив к его горлу нож, злоумышленник потребовал у мужчины деньги и телефон. Ничего не получив, он заставил шофера "уступить" ему управление "Renault Logan". Нападавший приказал таксисту остановиться и выйти из машины, что водитель и выполнил. Когда преступник сам попытался сесть за руль, таксист схватил его за куртку и начал вытаскивать из салона. Но Запорожцев смог закрыть дверь и тронуться с места. Правда проехать угонщику удалось всего метров десять. Его задержали полицейские, подоспевшие на вызов таксиста.

Отметим, что еще в 2015 Фроловский райсуд приговорил мужчину к шести годам колонии-поселения и трем годам лишения водительских прав. Тогда Запорожцев пьяным сел за руль и устроил аварию, в которой погибли несколько человек.

Нынешнее наказание назначено с учетом "недосиженного" фроловчанином срока.











