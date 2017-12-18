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Расследования
 18.12.2017 12:15

В Волгоградской области заключенному добавили срок за угон такси во время "отпуска"

К шести годам колонии строгого режима и лишению водительских прав на три года за угон такси приговорен Олег Запорожцев, который совершил преступление будучи заключенным колонии-поселения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила без изменения приговор, вынесенный Волжским городским судом. 
В марте осужденный получил несколько дней "отпуска" за примерное поведение. Как стало известно информагентству из источников в правоохранительных органах, это время осужденный решил провести с женой, но ее дома не оказалось и он пустился на поиски супруги. Для удобства Запорожцев воспользовался услугами такси, но в какой-то момент решил ограбить водителя. Приставив к его горлу нож, злоумышленник потребовал у мужчины деньги и телефон. Ничего не получив, он заставил шофера "уступить" ему управление "Renault Logan". Нападавший приказал таксисту остановиться и выйти из машины, что водитель и выполнил. Когда преступник сам попытался сесть за руль, таксист схватил его за куртку и начал вытаскивать из салона. Но Запорожцев смог закрыть дверь и тронуться с места. Правда проехать угонщику удалось всего метров десять. Его задержали полицейские, подоспевшие на вызов таксиста.  
Отметим, что еще в 2015 Фроловский райсуд приговорил мужчину к шести годам колонии-поселения и трем годам лишения водительских прав. Тогда Запорожцев пьяным сел за руль и устроил аварию, в которой погибли несколько человек. 
Нынешнее наказание назначено с учетом  "недосиженного" фроловчанином срока.



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Пенсия волгоградки, "уведенная" из местного негосударственного пенсионного фонда в АО "Оренбургский НПФ "Доверие", вернулась владелице. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокуратуры Ворошиловского района о расторжении фиктивного договора о переводе пенсионных накоплений  жительницы города-героя из одного НПФ в другой. Этот документ женщина якобы подписала в сентябре прошлого года. Но, как выяснили правоохранители, ее в то время в Оренбурге не было и ни с кем из сотрудников "Доверия" она не встречалась. Сейчас материалы проверки прокуратуры переданы для предварительного расследования. Виновных в мошенничестве ждет уголовное преследование.
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) борется против казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждает власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме действий" ОНФ "Россия, устремленная в будущее". " Прежде всего хочу поблагодарить вас за активную, плодотворную работу… Именно для такой совместной работы в интересах России, ее граждан мы и создавали Народный фронт. Своими делами вы утверждаете принцип честности, открытости, боретесь против всякого рода казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждаете власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан", — сказал Путин. По его словам, главное предназначение ОНФ – помогать людям, отстаивать...
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В Волгограде на Третьей Продольной магистрали в районе поселка Ангарского – огромная пробка из-за массового ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, на спуске дороги из-за гололеда столкнулось много машин. По принципу домино одна машина, не сумевшая вовремя притормозить, въезжала в движущуюся впереди и так далее.  В пресс-службе ГУ МВД по региону официально подтвердили столкновение как минимум семи автомобилей. На место массовой аварии направляются сотрудники ДПС. По уточненной информации произошло сразу четыре ДТП. В них попали три грузовые и семь легковых автомобилей. Первое столкновение произошло из-за водителя "ВАЗ-2107" который потерял управление машиной из-за "лысой" резины. Ситуация осложняется...
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Общество 19.12.2017 16:13

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Общество 19.12.2017 16:01

Спрятанный в центре Волгограда дом царицынской эпохи спустя 100 лет дождался первого капремонта Окруженный «сталинками», маленький двухэтажный дом времен Царицына в центре Волгограда пережил первый в своей жизни капитальный ремонт. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня по итогам проведенных работ жильцы дома №8а по улице Порт-Саида встретились с представителями подрядной организации и фонда капитального ремонта. В этом году в здании постройки 1917 года (на фото - до и после ремонта) заменили кровлю, обновили фасад, отмостку и систему электроснабжения. На все работы, которые прошли государственную историко-культурную экспертизу, было направлено 2,6 млн рублей. В жилом здании всего шесть квартир, обитатели которых пристально следили за действиями строителей. Проведенной работой в целом...
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Общество 19.12.2017 15:30

Сегодня Волгоградским УФАС России по региону выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке. Об этом ИА «Высота 102» сообщало в материале «Чиновникам мэрии Волгограда навязали банк для получения зарплаты». Как сообщили в ведомстве, комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждений о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований Федерального закона «О национальной...
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Экономика 19.12.2017 14:51

«ТелетрейдБел»: на форексе беларусам важны надежность и гарантии Продолжаем знакомить читателей ИА «Высота 102» с работой ГК «ТeleTrade», представительства которой открыты в 26 странах мира. Сегодня наш собеседник Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании "ТелетрейдБел", которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь. – Татьяна, Вы как представитель компании-партнёра ТелетрейдБел собираете отзывы клиентов о работе форекс-компании. Какие преимущества ТелетрейдБел клиенты отмечают чаще всего? – Безусловно, основное, на что мы обращаем внимание в своей работе, – это оценка клиентами услуг нашего партнера. И, пожалуй, первое, что отмечают клиенты при работе с ТелетрейдБел – это сервис, клиентская...
Прочитана: 876 раз
Общество 19.12.2017 14:49

Глава СК РФ Александр Бастрыкин раздал в волгоградской "альма-матер" награды Сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин в Волгограде вручил ведомственные награды – медали – «За отличие» и «За содействие» - волгоградским полицейским. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», среди отмеченных главой следственного комитета за взаимодействие в раскрытии преступлений – начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник Волгоградской академии МВД генерал-майор полиции Владимир Третьяков, генерал-майором милиции в отставке, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук Борис Смагоринский и другие сотрудники Волгоградской академии МВД. А начальнику Волгоградской академии МВД Владимиру Третьякову Александр Бастрыкин в связи с недавним юбилеем подарил  кортик.  Также глава следственного комитета встретился и...
Прочитана: 3528 раз
Общество 19.12.2017 14:11

На набережной Волгограда к Новому году появился разноцветный арт-объект Красочный арт-объект "Все сбудется" появился на центральной набережной Волгограда в рамках акции по сбору желаний, которая стартует перед Новым годом сразу в нескольких российских городах. Как сообщает ИА "Высота 102", в социальных сетях волонтеры этой позитивной акции предлагают волгоградцам ответить на вопрос: Какое желание вы загадаете на следующий год?". Его они планируют задать жителям города на набережной около нового арт-объекта, где будет вестись фото- и видеосъемка. В преддверии Нового года акцию планируют провести в торговых центрах и на площадях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Волгограде. Планируется опросить более 50...
Прочитана: 4194 раз
Экология 19.12.2017 13:47

Самой большой неудачей в уходящем году президент Волгоградской экологической региональной академии, заслуженный эколог России, зампредседателя экосовета при Волгоградской облдуме Владимир Лобойко назвал невозможность восстановить деятельность департамента экологии в администрации Волгограда. Об этом он заявил ИА «Высота 102», подводя итоги года. «Эту точку зрения, что охраной окружающей среды в городе должно заниматься отдельное ведомство, разделяют практически все экологи города и региона, - сказал он. – Этот вопрос мы неоднократно поднимали, знаю, что он находится в стадии проработки и изучения, но когда будет решен – пока неясно. В любом случае отсутствие такого управленческого органа в администрации Волгограда мешает решать вопросы в миллионном...
Прочитана: 878 раз
Общество 19.12.2017 13:10

Во двор по пр. Ленина, 79 в Волгограде путь к контейнерам перекрыла грязьНа «Доске позора» отличился Краснооктябрьский район Волгограда. Жители дома по проспекту Ленина, 79 пожаловались информагентству, что в непогоду даже в резиновых сапогах не могут подойти к мусорным контейнерам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, УК «ТАНДЕМ» мер не предпринимает и с завидной периодичностью «наводит порядок» погрузчиком и грузовой машиной. При этом зеленая часть двора превращается в грязное месиво. Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в...
Прочитана: 4128 раз
Общество 19.12.2017 12:19

Волгоградское УФАС России завершило рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства по факту трансляции на региональном телевидении рекламного ролика, обещающего скидку 57% на окна от ООО «Окошкино». Однако получился казус: скидка как бы есть, но ее как бы нет. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, дело было возбуждено по заявлению гражданки, которая при вызове замерщика обнаружила, что в реальности обещанную скидку она не получит. Узнав об этом, заявительница не стала заказывать окна и обратилась в управление с жалобой на недостоверную рекламу. Телевизионная реклама «Окошкино» транслировалась на местном телевидении беспрерывно с начала 2017 года. Содержание...
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