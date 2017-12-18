Александр Сиваков ушел с должности заместителя губернатора Волгоградской области









Заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета экономической политики и развития региона Александр Сиваков покинул сегодня свою должность. Как стало известно ИА «Высота 102», он написал заявление об увольнении по собственному желанию «в связи с переходом на другую работу». Исполняющей обязанности председателя комитета назначена заместитель Александра Сивакова Галина Быкадорова. В администрации Волгоградской области от комментариев информагентству отказались. Напомним, Александр Сиваков ранее работал первым заместителем главы администрации Волгограда. В администрацию Волгоградской области перешел в ноябре прошлого года. Напомним, в интервью ИА «Высота 102» председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов отметил положительную роль Александра Сивакова в налаживании диалога властей и предпринимателей. «Предполагаю шквал критики, но скажу, что Сиваков - одно из самых удачных назначений губернатора. Даже не хочу комментировать высказывания о том, что он брянский и так далее. Но, если оценивать по взаимодействию с бизнесом, по открытости и оперативности, он на голову выше многих местных специалистов. Это факт. Нравится кому-то или нет. Сегодня, к сожалению, для ряда чиновников на первом месте не открытость и эффективность, а благорасположение начальства», - таково мнение Юрия Чехова.