300 граммов синтетического наркотика изъяли правоохранители у 20-летнего парня на 945 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на посту полицейские вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ остановили для проверки "Hyundai H1". Поведение пассажира машины показалось стражам порядка странным и они решили обыскать авто. В салоне машины они увидели обувную коробку. В ней, между кроссовками, лежало несколько свертков с дурманящим веществом. По оценкам специалистов, его хватило бы для приготовления более чем 750 доз.

Как выяснилось позже молодой человек хотел продать "синтетику" в Волгограде. Для этого он собирался устроить сеть тайников-"закладок".



