Члены избиркома Волгоградской области ознакомились с брендбуком президентской предвыборной кампании   





Сегодня официально опубликовано постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102", такую важную новость членам областной избирательной комиссии на утреннем заседании сообщил председатель облизбиркома. Членам комиссии на экране показали поступившие материалы из брендбука предвыборной кампании: плакаты, баннеры, сувенирную продукцию и видеоролики, которые уже сегодня начнут показывать на местных волгоградских каналах, а также на уличных светодиодных экранах и в торговых центрах. В городе-герое предстоит разместить 160 предвыборных баннеров. По словам председателя облизбиркома Виктора Черячукина, члены комиссии от двери к двери будут ходить и лично в руки вручать приглашения на выборы. Предполагается и поздравление впервые голосующих избирателей - более 20 тысяч человек. Им вручат сувениры в день выборов на избирательных участках.



