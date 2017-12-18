В Волгограде 2 километра наземных теплотрасс заменили на подземные









В 2017 году «Концессии теплоснабжения» провели замену так называемых «воздушных» трубопроводов, пролегающих на поверхности земли, на подземные. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, работы велись как в рамках инвестпрограммы, так и в ходе текущих ремонтов и затронули участки сетей сразу в четырех районах города.

Инвестиционная программа «Концессии теплоснабжения предполагает не только модернизацию существующих и строительство новых сетей и объектов. Еще одно важное мероприятие – замена наземных трубопроводов, подающих тепло и горячую воду потребителям, на подземные.

Наземный способ прокладки труб применялся в СССР в целях экономии средств при строительстве и ускоренного проведения работ либо в случае высокого уровня залегания грунтовых вод. "Концессии теплоснабжения" заменяют воздушные магистрали на подземные, если позволяют геологические условия и отсутствуют риски повреждения труб грунтовыми водами.

Работы велись сразу в четырех районах Волгограда. В Ворошиловском под землю убрали 180 метров трубы диаметром 400 мм на ул. Профсоюзной. Еще 120 метров трубопровода диаметром 150 мм "спрятали" в Центральном районе, вблизи домов № 11а и 13а по ул. Невская. Самый же протяженный участок располагался в парковой зоне в районе пл. Возрождения в Краснооктябрьском районе. Здесь заменили более 1,3 км наземных теплосетей диаметром 150 и 250 мм.

Также хозспособом поменяли «воздушку» в поселке Аэропорт Дзержинского района - эта магистраль обслуживает 80 объектов, в том числе 22 жилых дома. Напомним, тепловые сети вели работу в несколько этапов в рамках комплексного благоустройства территории населенного пункта. Первый завершили в прошлом году, второй – этим летом. В общей сложности под землю здесь убрали порядка 400 метров труб, преимущественно располагавшихся во дворах и портивших внешний вид дворовых территорий.

В процессе работ в каждом районе применялась энергоэффективная технология. Вместо старых сетей монтировались трубы в ППУ-изоляции - покрытии, не разрушающимся со временем. Благодаря этому появилась возможность сократить количество потерь в сетях.

Важно, что замена труб на подземные также позволяет защитить сети от действий вандалов. На «воздушных» теплотрассах неоднократно в этом году фиксировались повреждения изоляции недобросовестными жителями.

Всего в 2017 году «Концессии теплоснабжения» убрали под землю в Волгограде порядка двух километров наземных сетей. В следующем году данная работа будет продолжена.

Общий объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства в этом году составил 1,85 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.



