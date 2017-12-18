







Избирательная комиссия Волгоградской области не выявила серьезных нарушений при проверке 7,5 тысячи подписей избирателей, поддержавших проведение референдума о переводе стрелок часов, сообщает ИА "Высота 102". Всего в областную избирательную комиссию поступило 41 тыс. 500 подписных листов граждан, которые поддержали идею проведения всенародного голосования. В период с 9 по 15 декабря было проверено на подлинность 20% автографов жителей региона. Из них были признаны недостоверными 383 подписи или 4,81%, что не превышает порог, установленный законодательством. Теперь подписные листы направляются в областную думу, где депутатам предстоит назначить дату народного голосования. Этот вопрос региональные законодатели обсудят на ближайшем заседании, 21 декабря. Вполне возможно, что референдум назначат на 18 марта 2018 года – день выборов президента России.

Напомним, на всеобщее голосование выносится вопрос о целесообразности перевода стрелок часов на 1 час вперед от московского времени.







