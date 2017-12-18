







Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт вошел в состав попечительского совета по строительству собора св. Александра Невского в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области. Новыми членами попечительского совета также стали начальник ГАУ Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» Юрий Седов, гендиректор ООО «Строительная компания «Пересвет-Юг», президент некоммерческого партнерства «Союз потребителей Волгоградской области» Алексей Цуканов и главный архитектор ООО «Архитектурная мастерская «Дидал» Сергей Болгов.

Напомним, что строительство храма Александра Невского в центре Волгограда началось весной 2016 года. Решение было принято горожанами на публичных слушаниях, которые состоялись в 2015 году. Начавшуюся стройку освятил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. По просьбе митрополита попечительский совет строительства собора святого Александра Невского возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Строительство ведется на добровольные пожертвования. Храм, который должен стать точной копией взорванного большевиками, построят к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Эта дата будет отмечаться в 2021 году.













Справка: Строительство в Царицыне кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 60 метров началось в 1901 году и продолжалось до 1918 года. Взорвали храм при советской власти - в марте 1932 года. За успешную ликвидацию собора решением Сталинградского горсовета участники взрывных работ получили денежные премии.



