Семейный бизнес отнял у жителей Волгограда территорию для спорта и отдыха







Сегодня, несмотря на неприветливую погоду и воскресный день, жители 110-го квартала, в который входят дома №31, 33, 35, 37, 39 по улице Циолковского в Ворошиловском районе, вышли на стихийное собрание. Они приняли обращение, которое собираются направить в следственный комитет, прокуратуру, Верховный Суд России, президенту, сообщает ИА «Высота 102». Второй год люди пытаются решить наболевшую проблему, однако безуспешно. Как рассказали ИА "Высота 102" собственники квартир многоэтажек, речь идет о благоустроенной территории жилого квартала – месте для спорта и отдыха, которое находилось в коллективном пользовании жильцов. Но вот уже больше года участок огорожен металлическим забором, доступа туда нет ни детям, ни взрослым. Единственное место отдыха, как заявляют волгоградцы, отнял у них семейный бизнес четы Николая Горбачёва и его жены Тамары Ягодиной, владельцев двух компаний: ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро и ООО «Горстрой Альянс». «Горстрой Альянс» являлся застройщиком данного квартала. На этой территории был возведен ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ: подземные двухуровневые автостоянки и спортивные плоскостные сооружения, которым были присвоены номера 1-4. Так вот теперь, как заявляют жители, каким-то чудесным образом эта единая территория была поделена на два отдельных участка. Теперь, скорее всего, на одном из них, который и огорожен плотным забором, они будут созерцать очередное строительство. Речь идет о возможном возведении гостиницы, которая будет красоваться напротив их окон.

«Каким образом компания ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро», принадлежащая чете Горбачева-Ягодиной - зарегистрировала право собственности на эту землю, если постановлением администрации Волгограда еще в 2006 году были согласованы материалы межевания данного земельного участка и установлен запрет его изменения? Насколько законной была данная сделка? Также непонятно, почему раздел и формирование двух новых участков были произведены без согласия собственника земли и собственников автопаркинга, причем с нарушением законодательства? – возмущаются жильцы. - Закон запрещает изменять вид использования, тем не менее новые участки были зарегистрированы в кадастровой палате с присвоением новых кадастровых номеров».

Дальше - больше. В 2015 году ООО «Горстрой-Альянс» и администрация Волгограда заключают договор АРЕНДЫ земельного участка площадью 4 тыс. 253 кв.метра сроком на 49 лет, с оплатой аренды более 1 млн 370 тыс. рублей в год. А уже в 2016-м - договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ участка, являющегося частью благоустройства жилого квартала уже меньшей площадью - 4 тыс. 147 кв. метров - за 1 млн 660 тыс. 214 рублей.

«Неужели такая сделка была выгодна администрации нашего города? - спрашивают жители квартала. - Получается, вместо того, чтобы в течение 49 лет ежегодно пополнять казну на сумму более 1 млн 370 тыс. рублей, город получил разовую сумму - всего 1 млн 660 тыс. 214 рублей?», - задаются вопросом граждане.

Что же остается? Порадоваться, что у компании «Горстрой Альянс» появилась в собственности УЖЕ застроенная и введенная в эксплуатацию постановлением администрации Волгограда земля для новой ЗАСТРОЙКИ?

Масса вопросов у людей и к суду Ворошиловского района, который, по всей видимости, оказался не в курсе решения Верховного суда РФ. Между тем в п. №38 Постановления Пленума ВС РФ № 23 от 26 июня 2015 года указано: "Замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью". Но, тем не менее, судья Елена Юдкина пришла к выводу, что «плоскостные спортивные сооружения №1,2,3,4 представляют собой самостоятельные объекты НЕДВИЖИМОСТИ, не являющиеся элементами благоустройства».

«Так, значит, теперь можно будет признавать в городе Волгограде объектами недвижимости все спортивные площадки, а земельные участки переоформлять в собственность, чтобы затем заново застраивать по усмотрению собственника?»- недоумевают жильцы.

Они признались, что сегодняшние власти Волгограда после их обращений заинтересовались действиями бывших чиновников мэрии в данном вопросе и выразили надежду, что все незаконные решения будут отменены, договоры с семьей бизнесменов расторгнуты, а людям вернут их любимое место для отдыха и занятий спортом.

Подробно об этапах поразительного исчезновения части территории благоустройства в жилом квартале волгоградцев - в материале информагентства.



