



Заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Горняков обеспокоился появлением в своем родном Урюпинске странного арт-объекта. Как сообщает ИА «Высота 102», возле железной дороги на металлический столб водрузили покореженный после ДТП «ВАЗ-2107». Сам вид «памятника» горожан, мягко говоря, не радует. Весьма неудачным считают урюпинцы и выбор места для установки монумента. Во-первых, разбитая легковушка установлена неподалеку от здания ЦРБ, пациентам которой этот «памятник» явно не прибавит позитивного настроя. Во-вторых, и это самое главное, смятый «жигуленок» может спровоцировать новые дорожные аварии, поскольку находится рядом с оживленным перекрестком и железнодорожным переездом.





Объект «современного искусства», как выяснилось, - это плод труда и креатива местных железнодорожников. Сотрудники РЖД, вероятно, посчитали, что вид изуродованной машины повысит бдительность и культуру вождения автолюбителей. Председатель комитета Волгоградской облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Сергей Горняков, который сам проживает в Урюпинске, направил в адрес начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева письмо с просьбой посодействовать в демонтаже легковушки. «Данная конструкция не отвечает требованиям безопасности и препятствует дорожному движению из-за ограничения видимости на железнодорожном переезде», - уверен экс-мэр Урюпинска Горняков.

В 2018 году столица российской провинции, напомним, готовится с размахом отметить свое 400-летие. Торжества запланированы на сентябрь. Местные жители, лицезревшие странный арт-объект, предположили, что это такой подарок городу-юбиляру.



