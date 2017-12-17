В Волгоградской области еще два памятника войны получили «паспорта»

В Волгоградской области памятникам войны, которые долгие годы существовали на «нелегальном» положении и зачастую были просто бесхозными, оформляют законные документы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области , так, на днях была завершена экспертиза по установлению охранных зон двух памятников в Светлоярском районе – братских могил воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Захоронения располагаются около населенных пунктов Трудолюбие и Райгород,

Справка. Еще в 1997 году власти Волгоградской области поставили задачу описать и оформить границы около 1700 бесхозных памятников в регионе, однако спустя долгие годы эта задача так и не была выполнена. Создание комитета госохраны объектов культурного значения помогло ускорить эту работу.





