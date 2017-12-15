В отремонтированный зал заседаний Волгоградской облдумы вернется звук

3,2 килограмма "соли" и "спайса", привезенного в Волгоград из столицы, изъяли правоохранители у 17-летнего подростка. Как сообщил ИА "Высота 102" следователь СО Центрального района СУ СК России по Волгоградской области Сергей Донышев, молодой человек был задержан наркополицейскими сегодня в Центральном районе. Операция прошла во дворе дома, находящегося рядом с комплексом "Волгоград-Сити", где он снимал квартиру. Известно, что, несмотря на юный возраст, молодой человек является одним из организаторов наркотрафика в наш регион. Его месячный доход от преступного бизнеса правоохранители оценивают примерно в полмиллиона рублей. Сейчас наркоторговец задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело...

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