Сегодня в Волгограде проходит митинг дольщиков ЖК «Парк «Европейский» и ЖК «Доминант». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несмотря на то, что жилищные проблемы одного из домов ЖК «Доминант» были решены благодаря добросовестному застройщику, люди пришли сюда, чтобы высказать конкретные претензии «Сбербанку». На площади Ленина собралось около полусотни человек, в руках которых плакаты с лозунгами: «Сбербанк - «всегда рядом», когда ему выгодно!», «Нет банковской коррупции!», «Кредит застройщику – кабала дольщику» и др.

По мнению участников акции, действия «Сбербанка» препятствуют намерению региональных властей решить проблемы обманутых дольщиков, в том числе с помощью добросовестных застройщиков. В частности, имущественные претензии кредитного учреждения на свободные квартиры в недостроях лишают смысла потенциальным застройщикам браться за такие проблемные объекты, так как им нечего будет продавать, чтобы возместить расходы на строительство.Также «Сбербанк» отказался уменьшить объем залоговых требований, которые затрудняют завершение строительства домов ЖК «Парк «Европейский» и лишают дольщиков надежды на долгожданное жилье. Кредитное учреждение, заявили выступающие, не признает отсутствующим обременение в виде залога права требования на жилые и нежилые помещения в ЖК «Доминант», что даже получивших квартиры в этом комплексе не освобождает от возможных судебных тяжб с банком. Еще одна из главных претензий к «Сбербанку» - отказ в уменьшении кредитной ставки по ипотеке для дольщиков этих жилых комплексов. В результате люди были вынуждены долгие годы выплачивать ипотечные кредиты, при этом жить на съемных квартирах, дополнительно оплачивая еще и арендное жилье. По итогам митинга было принято обращение к председателю правления ПАО «Сбербанк» Герману Грефу, где были озвучены вышеперечисленные требования. Участники акции подчеркнули, что действия «Сбербанка» приводят к нарастанию тяжелого социального напряжения для дольщиков Волгоградской области.