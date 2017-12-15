





Время новогодних спектаклей настает для Волгоградского цирка. Добрую детскую сказку с огромным количеством животных и сказочных существ представят известные российские артисты – Братья-близнецы Шатировы. ИА «Высота 102» удалось побывать на репетиции артистов перед премьерой и стать первыми зрителями уникальных номеров, удостоенных наград на престижных международных фестивалях. Один из таких называется «русская палка», виртуозные и захватывающие дух прыжки на которой исполняет никто иной как Бабя Яга. Это главный персонаж сказки – озорная, но при этом невероятно обаятельная проказница и та еще веселушка.

Без клоунов – цирк представить себе сложно. Но и тут у Шатировых заготовлен сюрприз. На манеже появится клоун-иностранец. Однако переводчика, заверяют братья Шатировы, точно не понадобится - цирковое искусство не знает языковых преград. Какие еще сюрпризы приготовили волгоградским зрителям артисты циркового шоу братьев Шатировых - смотрите в видеорепортаже «Высоты 102».



