В Волжском штрафуют нарушителей правил благоустройства









Совместный рейд администрации Волжского, службы охраны окружающей среды и полиции по поступившим через сервис «Волжский дозор» портала «Открытый Волжский» обращениям граждан прошел сегодня в Волжском.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, большая часть поступивших заявок касалась улиц Солнечной и Красноармейской в посёлке Рабочий. Волжане жаловались на незаконные действия владельцев частных домовладений: складирование мусора на прилегающих территориях; нарушение правил пожарной безопасности; брошенные транспортные средства; содержание животных без наличия необходимой разрешительной документации, прививок, должного ухода и поддержания санитарно-гигиенического состояния.

Грубые нарушения правил благоустройства допустил владелец дома № 13 по улице Красноармейской. На прилегающей к его участку территории располагаются два фактически брошенных транспортных средства. Здесь также находится огромное количество бытового мусора, по которому разгуливают домашние животные.

По итогам обследования указанной территории на волжанина был составлен протокол по статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности. Наказание предусматривает наложение штрафа в размере от 500 до 4000 рублей. Кроме того, ему выдано предписание на устранение всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

Владелец дома по улице Солнечной возвёл на месте своего забора настоящие баррикады из матрасов. В случае потенциального возникновения возгорания такой «забор» может послужить причиной распространения пожара. На прилегающей к участку территории также находится брошенный грузовой транспорт без опознавательных знаков. Собственник машины не только снял с неё регистрационные номера, пытаясь таким образом избежать наказания, но и огородил её колючей проволокой.

В настоящее время специалисты устанавливают личность владельца дома для привлечения его к административной ответственности. Информация по брошенному транспорту будет направлена в ГИБДД.

Администрация Волжского призывает волжан не нарушать правила благоустройства. Соблюдение элементарных установленных норм – залог чистоты и безопасности города.