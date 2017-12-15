Экспозиция музея «Сталинградская битва» пополнилась работой чешского художника









Коллекция живописи музея-заповедника «Сталинградская битва» пополнилась новым экспонатом – картиной чешского художника из города Брно Станислава Седлачека под названием «Сталинград», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.

Картина «Сталинград» была передана в музей из Генерального консульства Российской Федерации в Брно в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) благодарны господину Седлачеку за его душевную щедрость и активную гражданскую позицию. Пополнение музейных коллекций является одной из приоритетных задач РВИО.

Справка. Станислав Седлачек – художник-иллюстратор, мастер изображения городских пейзажей и портретов. Рисует акварелью, масляными и акриловыми красками. Основная тематика его картин – улицы города Брно и его окрестностей. Работы художника традиционно преподносят в качестве подарка именитым иностранным гостям. Среди них были папа Бенедикт XVI, британский принц Чарльз, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и другие известные лица.



