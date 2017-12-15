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 15.12.2017 20:06

«Высота 102 ТВ»: На «Волгоград Арене» пожарные отработали спасение комментаторов




Смотрите сегодня в программе: Роспотребнадзор один за другим разоблачает отели и гостиницы Волгограда, установившие запредельные цены на период матчей ЧМ-2018. Первый тестовый матч на «Волгоград Арене» пройдет 21 апреля: «Ротор Волгоград» проведет матч с соперником по ФНЛ. Инвестиционный проект в действии: «Концессии водоснабжения» завершили важный этап модернизации на главной канализационной станции города. «Срубили нашу елочку под самый корешок…»: сосновые базары Волгограда представляют собой грустное зрелище.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  

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Общество 15.12.2017 21:02

В Волжском штрафуют нарушителей правил благоустройства Совместный рейд администрации Волжского, службы охраны окружающей среды и полиции по поступившим через сервис «Волжский дозор» портала «Открытый Волжский» обращениям граждан прошел сегодня в Волжском.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации,  большая часть поступивших заявок касалась улиц Солнечной и Красноармейской в посёлке Рабочий. Волжане жаловались на незаконные действия владельцев частных домовладений: складирование мусора на прилегающих территориях; нарушение правил пожарной безопасности; брошенные транспортные средства; содержание животных без наличия необходимой разрешительной документации, прививок, должного ухода и поддержания санитарно-гигиенического состояния. Грубые нарушения правил благоустройства допустил владелец дома № 13 по улице Красноармейской. На прилегающей к его участку...
Прочитана: 860 раз
Культура 15.12.2017 18:51

Экспозиция музея «Сталинградская битва» пополнилась работой чешского художника Коллекция живописи музея-заповедника «Сталинградская битва» пополнилась новым экспонатом – картиной чешского художника из города Брно Станислава Седлачека  под названием «Сталинград», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.  Картина «Сталинград» была передана в музей из Генерального консульства Российской Федерации в Брно в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.  Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) благодарны господину Седлачеку за его душевную щедрость и активную гражданскую позицию.  Пополнение музейных коллекций является одной из приоритетных задач РВИО. Справка. Станислав Седлачек – художник-иллюстратор, мастер изображения городских пейзажей и портретов. Рисует акварелью, масляными...
Прочитана: 825 раз
Экономика 15.12.2017 18:41

"Дорстройсервис" проиграл суд комитету транспорта по шоссе Авиаторов в Волгограде Компании "Дорстройсервис" не удалось в суде добиться признания недействительным одностороннего отказа комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" о ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Дорстройсервис" отказано в удовлетворении исковых требований. По решению суда, компания должна возместить комитету транспорта расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 250 тысяч рублей. Судебная тяжба длилась с июля этого года. Иск заявила компания "Дорстройсервис", которую не только лишили контракта, но и внесли в список недобросовестных поставщиков. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области...
Прочитана: 878 раз
Общество 15.12.2017 16:56

6,6 миллионов рублей зарплатного долга более чем сотне своих работников выплатило  после вмешательства прокуратуры ООО "ГК Авега". Как сообщила ИА "Высота 102" старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, задержки в заработной плате выявила прокурорская проверка.  Отметим, что 1 декабря на заседании межведомственной рабочей группы под председательством прокурора области Максима Ершова  генеральный директор коммерческой организации рассказал о причинах образования  задолженности по зарплате и о шагах, принимаемых для ее погашения. Тогда же гендиректору напомнили об ответственности за несоблюдение законов. Теперь сотрудники фирмы полностью получили свои честно заработанные деньги.  Отметим, что в начале ноября один из крупнейших зарплатных должников  региона - конкурсный...
Прочитана: 1389 раз
Общество 15.12.2017 16:36

В Волгограде у бастующих дальнобойщиков нашлись сочувствующие Бастующих шоферов-дальнобойщиков Объединения перевозчиков России морально поддержали их коллеги из других профессиональных союзов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Так,  председатель  правления ассоциации  "Общества добросовестных перевозчиков "ЦАРИЦЫН"  Олег Клемм выразил понимание и сочувствие инициативам коллег. "Но в таких  акциях мы не участвуем. Мы ведем ежедневную планомерную работу по смягчению финансовой нагрузки, связанной с системой “Платон”. Но такие вопросы не решаются на автотрассе", - рассказал он. Собеседник информагентства подчеркнул, что проблемы надо решать в кабинетах чиновников,  отвечающих за транспортную политику.  "Необходимо выстраивать диалог с министерством транспорта как на  региональном уровне, так и на федеральном.  Система уже сложилась и надо подстраиваться к...
Прочитана: 4941 раз
Расследования 15.12.2017 16:22

Пятеро разбойников, совершивших шесть нападений,  предстанут перед областными служителями Фемиды, об этом ИА "Высота 102" сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева. Зимой 2015 года один из них создал банду,  терроризировавшую волгоградцев до июля 2016 года. Сначала они выслеживали жертву, одновременно готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения и проникновения в помещения. Злоумышленники скрывали лица масками и  использовали для маскировки капюшоны курток и перчатки. При нападении разбойники блокировали жертв и под угрозой оружия отнимали ценности или заставляли отдать их “добровольно”. Банда орудовала по ночам,  нападая на людей и магазины в Кировском, Ворошиловском и Центральном  районах города-героя.  “Погорели” они...
Прочитана: 1544 раз
Наука 15.12.2017 15:23

В Волгоградском техуниверситете научили ходить робота-андроида Волгоградский опорный государственный технический университет занял 1-е  место и взял гран-при среди ведущих вузов России на всероссийском фестивале ВУЗПРОМФЕСТ в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе высшего учебного заведения, среди достижений волгоградцев  - и 3-е место на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017 среди 100 ведущих вузов страны. Инновационные проекты ВолгГТУ высоко оценили в министерстве образования РФ.  Инновационные разработки и высокотехнологическую продукцию Волгоградской области на выставке успешно представили региональный опорный Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), и его филиалы - Инжиниринговый центр «Полимерные материалы и технологии», а так же Волжский научно-технический комплекс (ВНТК). На выставке были представлены  27 образцов наукоемкой продукции,...
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Общество 15.12.2017 14:41 (Обновлено: 15.12.2017 14:55)

В комитете образования и науки Волгоградской области выбрали общеобразовательные организации, являющиеся региональными инновационными площадками, осуществляющими свою деятельность в соответствии с программой реализации инновационного проекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа ведомства, в него вошли восемь учреждений, как муниципальной,  так и частной форм собственности. Так, в данный  список попало ЧОУ дополнительного образования детей «Епархиальное особое учреждение детского-юношеский центр православной культуры «Умиление» в Ленинском районе с инновационной программой – православное воспитание учащихся кадетского корпуса им. Суворова центра православной культуры «Умиление». МКОУ «Ливневская средняя школа» Жирновского района отмечено как инновационная площадка за создание и апробацию модели экологического образования. Еще...
Прочитана: 2959 раз
Общество 15.12.2017 13:55

По данным управления Роспотребнадзора  за 9 месяцев 2017 года  в Волгоградской области зафиксировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что составляет 16,6 на 100 тыс. населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, это  несколько ниже показателей аналогичного периода 2016 года, когда было отмечено 436 случаев алкогольных отравлений – 17,1 на 100 тыс. населения. У 364 человек в Волгоградской области причиной острого алкогольного отравления явился этиловый спирт (85% от всех случаев). Кроме того, отравления наступали вследствие употребления суррогатов алкоголя (53 человека), метанола (4 человека), других и неуточненных спиртов (5 человек).  За указанный период в регионе зарегистрировано 9 случаев...
Прочитана: 2458 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 15.12.2017 13:39

Около 6 тысяч  взрывоопасных предметов времен ВОВ уничтожили саперы мотострелкового соединения Южного военного округа по Волгоградской области за текущий год. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Группами  разминирования обезврежено и утилизировано свыше 20 разновидностей ручных гранат, более 30 видов различных снарядов, несколько видов противотанковых и противопехотных мин, авиабомб времен Великой Отечественной войны и множество патронов к стрелковому оружию различного калибра. Среди них около 2 тыс. артиллерийских снарядов, около 1 тыс. минометных мин, около 200 реактивных снарядов и ручных гранат, несколько крупных складов боеприпасов времен Великой Отечественной войны.  Наибольшее число заявок на разминирование поступало от граждан...
Прочитана: 638 раз
Происшествия 15.12.2017 13:08 (Обновлено: 15.12.2017 13:10)

Повредил бампер, багажник, разбил заднюю фару и лобовое стекло  такси пьяный 28-летний волжанин. Как  сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, таким образом мужчина пытался удержать у себе в гостях свою девушку и ее подругу. ЧП случилось накануне в Волжском. Таксист приехал на вызов девушки. Она вышла из подъезда многоквартирного дома вместе с подругой и села в авто. Внезапно из того же подъезда выбежал парень. Он с разбега запрыгнул на капот машины и стал бить кулаками в лобовое стекло. Из-за тяжелых металлических часов  на руке стекло треснуло. Таксист попытался успокоить буяна, но тот, спрыгнув на землю, выхватил из кармана ...
Прочитана: 3033 раз
Экономика 15.12.2017 12:41

«Синара-Девелопмент» дарит скидку 5% на квартиры в жилых комплексах Волгограда«Синара-Девелопмент»  объявляет новогоднюю акцию на новостройки, возводимые компанией в Волгограде. До 31 декабря 2017 года покупатели смогут приобрести квартиры в жилых комплексах «Романовъ» и «Новый Свет» со скидкой 5%. Предложение действует при полной оплате стоимости квартиры. Воспользоваться скидкой можно, как при расчете наличными средствами, так и при оплате с помощью ипотеки. Одни покупатели сэкономят деньги на ремонт или покупку мебели, другие смогут уменьшить тело ипотечного кредита и сумму процентов. Выгода составит до 176 тыс. рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Жилые комплексы компании «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города. ЖК «Романовъ» – 23-этажный жилой дом, расположенный в...
Прочитана: 1148 раз
Расследования 15.12.2017 12:28 (Обновлено: 15.12.2017 17:26)

Больше месяца не могла получить жизненноважное лекарство тяжелобольная 6-летняя девочка, живущая в Красноармейском районе.  Как сообщила ИА "Высота 102" старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, в надзорное ведомство  была вынуждена обратиться мама ребенка. После проверки ее заявления прокурор направил в суд иск к региональному комитету здравоохранения и детской поликлинике № 16.  Но маленькую волгоградку ответчики обеспечили нужным лекарством,  не дожидаясь решения судьи.
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Экономика 15.12.2017 12:11

В Волгограде Роспотребнадзор жестко взялся за отели, продающие номера к ЧМ-2018 по «космической» цене Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило первое административное производство по факту многократного завышения цен на гостиничные номера к ЧМ-2018. Об этом, как передает ИА «Высота 102» , сообщил сегодня на совещании, посвященном мундиалю, и.о руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Резников. По его словам, в ходе проверки обнаружено, что отель «Галерея Парк Волгоград» продавал «президентский» номер за 130 тысяч рублей, что в 20 раз (!) превышает его стоимость сегодня. Стандартные номера и вовсе в июне следующего года предлагается купить за цену в 30 раз превышающую сегодняшнюю плату. По его словам, есть факты,...
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Спорт 15.12.2017 11:45

«Ротор Волгоград» опробует новый стадион до финала Кубка России Свой первый матч на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Волгоград Арена» команда «Ротор Волгоград» сыграет 21 апреля. Об этом, как передаёт ИА «Высота 102», сообщил сегодня на совещании, посвященном теме  ЧМ-2018,  председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 в Волгоградской области Аркадий Грушко. По его словам, до начала игр ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» пройдут три тестовых матча. Первыми на поле нового стадиона выйдет команда «Ротор Волгоград» в рамках игр ФНЛ. Вторая игра пройдёт 2 мая. Самый ожидаемый матч на «Волгоград Арене» состоится 9 мая. Как уже сообщало ИА «Высота 102», это будет финал Кубка...
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В Волгоградской области силовики развернут борьбу с лжедольщикамиКомментарии40
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В Волгограде «Концессии теплоснабжения» раскрыли «тайну» раскопанных траншей около ЦПКиО
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На Волжском трубном заводе продолжат начатые в Год экологии природоохранные мероприятия
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Волгоградские обманутые дольщики воспользовались конституцией для визита в минстрой РФКомментарии11
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