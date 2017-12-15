«Высота 102 ТВ»: На «Волгоград Арене» пожарные отработали спасение комментаторов

Смотрите сегодня в программе: Роспотребнадзор один за другим разоблачает отели и гостиницы Волгограда, установившие запредельные цены на период матчей ЧМ-2018. Первый тестовый матч на «Волгоград Арене» пройдет 21 апреля: «Ротор Волгоград» проведет матч с соперником по ФНЛ. Инвестиционный проект в действии: «Концессии водоснабжения» завершили важный этап модернизации на главной канализационной станции города. «Срубили нашу елочку под самый корешок…»: сосновые базары Волгограда представляют собой грустное зрелище.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



