В Волжском выберут лучший новогодний дворик









Праздничные мероприятия в рамках конкурса «Лучший новогодний дворик» состоятся уже 24 декабря в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, заявки на участие в конкурсе активно подают управляющие компании города, ТСЖ, ТОСы и жители Волжского.

Напомним, конкурс стартовал 1 декабря и продлится до 24 декабря. В заключительный день в каждом дворе-номинанте состоится новогодняя развлекательная программа с участием сказочных персонажей.

Конкурс проходит в двух номинациях: «Лучший новогодний дворик» и «Лучшая новогодняя ёлка во дворе». Цель – подготовка внутриквартальной и придомовой территории к новогодним праздникам и поддержка талантливых дизайнеров и активных волжан. «Жюри оценит качество созданных условий для активного зимнего отдыха детей, организацию дополнительного культурно-просветительского, эстетического и рекреационного пространства для жителей Волжского. Участники конкурса продемонстрируют свой творческий потенциал. Итоги конкурса подведут 25 декабря. А торжественное награждение победителей и призёров состоится в преддверии Нового года – 26 декабря», -пояснили в администрации Волжского.

Заявки на участие принимаются до 20 декабря в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского по адресу: ул. 19 Партсъезда, 30. Справки по телефону: (8443) 41-31-43.



