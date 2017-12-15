6,6 миллионов рублей зарплатного долга более чем сотне своих работников выплатило после вмешательства прокуратуры ООО "ГК Авега". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, задержки в заработной плате выявила прокурорская проверка.

Отметим, что 1 декабря на заседании межведомственной рабочей группы под председательством прокурора области Максима Ершова генеральный директор коммерческой организации рассказал о причинах образования задолженности по зарплате и о шагах, принимаемых для ее погашения. Тогда же гендиректору напомнили об ответственности за несоблюдение законов. Теперь сотрудники фирмы полностью получили свои честно заработанные деньги.

Отметим, что в начале ноября один из крупнейших зарплатных должников региона - конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции - был задержан в здании областной прокуратуры во время оперативного совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда, в котором участвовал замгенпрокурора России Андрей Кикоть.



