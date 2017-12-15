"Дорстройсервис" проиграл суд комитету транспорта по шоссе Авиаторов в Волгограде









Компании "Дорстройсервис" не удалось в суде добиться признания недействительным одностороннего отказа комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" о ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Дорстройсервис" отказано в удовлетворении исковых требований. По решению суда, компания должна возместить комитету транспорта расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 250 тысяч рублей. Судебная тяжба длилась с июля этого года. Иск заявила компания "Дорстройсервис", которую не только лишили контракта, но и внесли в список недобросовестных поставщиков.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в одностороннем порядке расторг контракт с ООО "Дорстройсервис". Среди причин, напомним, назывались отставание от графика и плохое качество работ. К тому времени из суммы контракта, который составляет 2,45 млрд рублей, фактически было оплачено 1,5 млрд рублей. В раках дела была проведена судебная финансово-экономическая экспертиза. Экспертам предстояло ответить на 15 вопросов, большая часть которых касалась качества выполненных работ. Расходы на проведение экспертизы в сумме 250 тысяч рублей были возложены на ответчика - комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Реконструкция шоссе Авиаторов в Волгограде, напомним, проводится в рамках подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно проекту, реконструкция дороги должна быть завершена в декабре 2017 года. Работы завершает новый подрядчик - компания "ТрансСервис".



