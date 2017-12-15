Депутаты Волжской городской Думы приняли бездефицитный бюджет города на 2018-2020 годы









Бюджет города Волжский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов, ранее одобренный волжанами на публичных слушаниях, приняли сегодня на заседании депутаты Волжской городской думы. Он прогнозируется бездефицитным. Как сообщает ИА "Высота 102", объем доходов и, соответственно, расходов города в следующем году составит 4,2 млрд рублей.

«Бюджеты предыдущих лет были дефицитными и это объяснимо: у города не всегда хватает собственных средств, чтобы за их счет покрыть необходимые расходы. Дефицит можно покрыть, например, за счет заемных средств. Но мы также понимаем, что большой муниципальный долг ограничивает возможности города. Поэтому в основу формирования бюджета в этом году, как и в предыдущем, легли принципы сохранения действующих обязательств и сокращения необоснованных расходов, снижение муниципального долга», - отметил председатель городской думы Дмитрий Ястребов.

Он также отметил, что за время работы действующего созыва городской думы муниципальный долг сократился с 2,5 до 1,5 миллиардов рублей, что говорит о планомерной и грамотной работе в этом направлении. Расходы на его обслуживание постепенно снижаются и на ближайшую перспективу составят от 110 до 150 млн рублей в год. Верхний предел муниципального долга на 2018-2020 годы установлен в размере 1,25 млрд. рублей.

«Муниципальный долг в динамике: идет гашение, замещение коммерческих кредитов бюджетными – это нормально и, конечно, обязательно соблюдение верхнего предела муниципального долга, принятого депутатами. Если мы будем ориентироваться только на возможности собственных доходов, не сможем двигаться вперед. И та финансовая политика, которую мы, депутаты, стараемся проводить вместе с администрацией, я, как житель Волжского, понимаю», – пояснил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Виталий Коноваленко (фракция «Единая Россия»).

Расходная часть, и это принципиальная позиция депутатов, должна быть подкреплена реальными бюджетными средствами. Так, основными статьями расходов на 2018-й год определены: общегосударственные вопросы – 530 млн рублей, национальная безопасность – 22 млн рублей, национальная экономика – 461 млн рублей, ЖКХ – 424 млн рублей, охрана окружающей среды – 9 млн, образование – 2,2 млрд. рублей, культура – 176 млн рублей, социальная политика – 130 млн рублей, физкультура и спорт – 105 млн рублей, обслуживание муниципального долга – 147 млн рублей. В проекте бюджета предусмотрена и инвестиционная составляющая – за счет средств городского и областного бюджетов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

Важно отметить, что в 2018-2020 годах доля социальных расходов составит: на 2018 год – 2 млрд. 597 млн рублей или 61,8%, на 2019 год – 2 млрд. 500 млн рублей или 64,4% и на 2020 год – 2 млрд. 593 млн. рублей или 65,2%. Для сравнения: социальные расходы за 2017 год составляют 2 млрд. 778 млн рублей (ожидаемое исполнение) или 61,9% от суммы всех расходов городского бюджета.

В числе прочих социальных расходов, которые будут профинансированы за счет средств горбюджета и бюджетов других уровней 2018 году – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Краснооктябрьский, капитальный ремонт школы № 22 (42 квартал), благоустройство создаваемого возле военкомата парка «Новый город», продолжение совместной программы городской думы и администрации по установке новых детских и спортивных внутридворовых площадок.

Бюджет принят. Как заметила руководитель фракции «Единая Россия» Надежда Бояркина, и на этот раз не произошло ничего нового: фракции ЛДПР и КПРФ от принятия решения самоустранились. Первые были против, вторые – воздержались. «Фракция «Единая Россия» вновь одна проголосовала за бюджет города на следующий год. Понятно, что можно долго спорить, хороший он или плохой. Идеальным для всех он все равно не будет. Главное, что своевременное принятие главного финансового документа обеспечит стабильную работу всем сферам жизнедеятельности города. Мы вновь, в пятый раз, готовы взять на себя ответственность за принятый бюджет. Мы все жители одного города, и все переживаем за его завтрашний день», - прокомментировала Надежда Бояркина.







