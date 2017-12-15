В Волгограде под суд пошла банда разбойников, взявших "на таран" банкомат

Пятеро разбойников, совершивших шесть нападений, предстанут перед областными служителями Фемиды, об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Зимой 2015 года один из них создал банду, терроризировавшую волгоградцев до июля 2016 года. Сначала они выслеживали жертву, одновременно готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения и проникновения в помещения. Злоумышленники скрывали лица масками и использовали для маскировки капюшоны курток и перчатки. При нападении разбойники блокировали жертв и под угрозой оружия отнимали ценности или заставляли отдать их “добровольно”. Банда орудовала по ночам, нападая на людей и магазины в Кировском, Ворошиловском и Центральном районах города-героя. “Погорели” они на попытке украсть банкомат с четырьмя миллионами рублей расположенный в одном из магазинов (как уточнил информагентству источник в правоохранительных органах, устройство принадлежало "Альфа-банку"). Для этого злоумышленники подогнали к зданию угнанную “ГАЗель» и, обвязав банкомат стальным тросом, выдернули его наружу. Но бандитов поджидал неприятный сюрприз. “Добыча” оказалась слишком тяжелой и они не смогли загрузить ее в кузов. Поэтому взяли банкомат на буксир. Но посреди дороги трос, не выдержав нагрузки, лопнул.

Опасаясь полицейских, которых увидели неподалеку, злоумышленники попытались скрыться. Но двое из них были задержаны правоохранителями по горячим следам. Через схваченных бандитов удалось выйти на всю шайку. Отметим, что никто из них свою вину в преступлениях не признал, и они ждут суда в СИЗО.



