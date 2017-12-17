К 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорена жительница Камышина за кражу товаров из магазина "Магнит-Косметик". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Камышинского городского суда, в мае этого года женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась вынести средь бела дня из магазина 5 упаковок колготок, шампунь, средства по уходу за телом на сумму более 2,6 тысячи рублей. При этом за товар платить она не собиралась. Установлено, что женщина ранее была судима за кражу и страдает зависимостью от употребления опиоидов. Однако эксперты пришли к выводу, что во время совершения кражи она осознавала характер и общественную опасность своих действий. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



