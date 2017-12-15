В Волгограде у бастующих дальнобойщиков нашлись сочувствующие





Бастующих шоферов-дальнобойщиков Объединения перевозчиков России морально поддержали их коллеги из других профессиональных союзов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Так, председатель правления ассоциации "Общества добросовестных перевозчиков "ЦАРИЦЫН" Олег Клемм выразил понимание и сочувствие инициативам коллег. "Но в таких акциях мы не участвуем. Мы ведем ежедневную планомерную работу по смягчению финансовой нагрузки, связанной с системой “Платон”. Но такие вопросы не решаются на автотрассе", - рассказал он. Собеседник информагентства подчеркнул, что проблемы надо решать в кабинетах чиновников, отвечающих за транспортную политику. "Необходимо выстраивать диалог с министерством транспорта как на региональном уровне, так и на федеральном. Система уже сложилась и надо подстраиваться к работе в ней", - заявил Олег Клемм.

Он также заметил, что сегодня у российских автоперевозчиков существует целый комплекс проблем. Важнейшими остаются рост цен на топливо и запчасти. И, если, по словам специалиста, рост цен на импорт понятен, то повышение стоимости отечественных запчастей, сильно превышающее среднюю инфляцию, вызывает вопросы. Сложности создают и недоработки самой системы "Платон".

"Можно понять бастующих дальнобойщиков. Но толку от этих забастовок нет. Работать сейчас нужно в правовом поле", - присоединяется к собеседнику информагентства Василий Титов, председатель правления "Объединения автоперевозчиков Волгоградской области". Он также отметил, что проблему для отрасли создает и отмена с 2018 года налоговой льготы на движимое имущество юридических лиц, приобретенное после 2013 года. "Теперь его ставку будут устанавливать регионы, в Волгоградской области она составит 1,1%, а с 2019 года вырастет до 2,2%. Что, учитывая многомиллионную стоимость автомобилей, существенно повысит финансовую нагрузку на перевозчиков и поставит их в заведомо невыгодное положение по сравнению с коллегами из других стран и регионов. Основная нагрузка придется на те предприятия, которые занимаются обновлением техники", - отмечает Василий Титов. Для сравнения он приводит пример Москвы, где налог останется на прежнем "нулевом" уровне.

Проблему для автоперевозчиков, по мнению обоих специалистов, составляет и окончание льготного срока действия тарифа "Платона" (с апреля месяца он вырос почти в два раза). А также отсутствие необходимого для эффективного функционирования системы оборудования на российских дорогах, в частности, для соблюдения весового контроля.

Напомним, сегодня часть волгоградских перевозчиков присоединилась ко всероссийской акции протеста против системы "Платон". Акция проходит в "итальянском" стиле: водители большегрузов решили не покидать свои базы и стоянки.



