В Волгограде завершается очередной этап модернизации Главной канализационной насосной станции

«Концессии водоснабжения» завершают очередной этап модернизации Главной канализационной насосной станции, перекачивающей стоки с шести районов Волгограда на очистные сооружения острова Голодный.

Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель директора по перспективному развитию и капитальному строительству ООО «Концессии водоснабжения» Александр Жерноков, общий экономический эффект от модернизации станции составляет 10 млн рублей в год.

Так, два новых насосных агрегата потребляют в пять раз меньше электроэнергии и обладают 70%-ным коэффициентом полезного действия. В приемном отделении станции установили шесть механических решеток немецкого производства, работающих в автоматическом режиме. Решетки сделаны из нержавеющей стали, благодаря чему они долговечнее прежних. Система автоматического управления гарантирует надежность работы оборудования.

Новая система очистки канализационных вод извлекает и прессует мусор, отсеиваемый на двух ступенях механических решеток. Горожане часто используют канализацию вместо мусоропровода, поэтому в сточные воды попадают предметы, с которыми система биологической очистки не справится. В лучшем случае это пробки от бутылок, окурки, арбузные и лимонные корки, в худшем – памперсы и даже сапоги. Весь этот мусор теперь извлекают из стоков на ГКНС, прессуют и вывозят на утилизацию. На станцию аэрации теперь идут только собственно сточные воды, без мусора.

«Наши специалисты полностью поменяли систему электроснабжения станции, заменили насосные агрегаты на более энергоэффективные и надежные насосы немецкого производства. Кроме того, мы проложили два отводящих коллектора диаметром 1400 ммдо дюкеров через Волгу. Также компания провела комплекс общестроительных работ: обновили фасады и заменили окна. Фактически мы провели весь цикл реконструкции системы водоотведения на Главной канализационной насосной станции с целью обеспечения бесперебойности и энергоэффективности работы объекта», - отметил Александр Жерноков.

Перенос системы очистки от механических загрязнений со станции аэрации на ГКНС снижает затраты на транспортировку стоков, уменьшает нагрузку на идущие по дну Волги дюкеры, по которым стоки направляются на очистные сооружения, и на биологический этап очистки. В целом это делает водопроводно-канализационное хозяйство более эффективным.

Главная канализационная насосная станция – станция первой категории надежности. Ее бесперебойная работа – залог экологической безопасности Волгограда. Общий объем инвестиций в ее модернизацию составил 207 млн рублей.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».









