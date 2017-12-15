На «Волжский Олимп» взошли самые лучшие









Ежегодная церемония вручения наград за достижения в области спорта «Волжский Олимп» состоялась во дворце культуры «ВГС» города Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, заслуги лучших представителей спортивной сферы города, а также всех содействующих её развитию, отметили на самом высоком уровне.

Почётными гостями торжественного вечера стали заместитель главы администрации Волжского Елена Овчаренко, председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов, секретарь политсовета Волжского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Аксёнов и другие.

Открыл церемонию вручения наград творческий номер «Музыкальная шкатулка» детского объединения «Второе дыхание» дворца творчества детей и молодёжи Волжского. Показательные выступления представили спортсмены Федерации киокусинкай Волгоградской области и гимнасты спортшколы № 2. Для всех зрителей организаторы провели беспроигрышную лотерею.













С приветственным словом к собравшимся обратился Дмитрий Ястребов: «Волжане добиваются значимых результатов на спортивных соревнованиях различного уровня. Видна активная работа спортсменов и тренерского состава. В бюджете на следующий год расходы на сферу физической культуры и спорта будут увеличены. В наступающем году я желаю вам успехов и новых спортивных достижений!».

Приветственными адресами и ценными подарками в номинации «Развитие массового спорта» Дмитрий Васильевич наградил заместителя директора ДЮСШ № 3 Евгения Чумаченко, тренера по баскетболу ДЮСШ № 3 Сергея Варакина, председателя правления Волгоградской областной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» Игоря Маковеева, активиста-общественника Римму Мацакову, инструктора-методиста МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» Александра Тюрина, главного судью командного первенства по шахматам «Великая пешка» Василия Жаркова, начальника футбольного клуба «Волжанин» Тиграна Дувенджяна, председателя общероссийской физкультурно-спортивной организации «Союз чир-спорта и черлидинга» Надежду Акжигитову, директора школы № 15 Ивана Горбунова и президента Волгоградской региональной общественной организации «Федерация казачьего рукопашного боя» Андрея Калачева.









Заместитель главы администрации города Елена Овчаренко вручила золотые знаки 7, 9, 10 и 11 ступеней всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!», благодарственные письма от имени главы Волжского Игоря Воронина и ценные подарки с фирменной символикой «ГТО» учителям физкультуры школы № 18 Юлии Лариной, школы № 22 Карине Бенглянц, лицея № 1 Валерию Сафонову, школы № 12 Евгению Толстенкову и школы № 30 Наталье Солдатенковой. В этом году нормативы «ГТО» сдали более двух тысяч жителей нашего города.













Елена Рудольфовна поблагодарила волжан за активное участие в развитии комплекса «ГТО»: «В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал Указ о возрождении системы «Готов к труду и обороне!» в нашей стране. Сегодня можно констатировать, что Волжский очень ответственно подошёл к развитию комплекса «ГТО» как важной составляющей спортивного и патриотического воспитания. Об этом говорят высокие результаты, которых добиваются волжане».

Не остались без заслуженного внимания и тренеры общегородского физкультурно-спортивного проекта «Дворовый тренер». Они не только занимаются с мальчишками и девчонками спортом на внутридворовых площадках, но и активно помогают ребятам формировать свои личностные качества и развивать творческие способности. Секретарь политсовета Волжского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Аксёнов наградил благодарственными письмами дворовых тренеров Ирину Куницыну, Михаила Тасмалы, Романа Гостева, Вячеслава Трубникова и Руслана Сулейманова. Сергей Николаевич отметил: «Для меня спортсмен – это не только человек сильный физический, но и сильный духом. Низкий поклон нашим тренерам. Партия «Единая Россия» всегда оказывает активную поддержку всем спортивным начинаниям».

Награды в номинациях «Эпоха спорта», «Уникальные люди», «Лучший руководитель учреждения спортивной направленности», «Спонсоры и партнёры комитета» вручила председатель комитета по физической культуре и спорту Татьяна Орешкина. Благодарственными письмами в последней номинации были отмечены гипермаркет «Добрострой», детско-юношеский центр «Русинка», гипермаркет «Metrocashandcarry», ООО «Столовая «Свои люди», МУП «Аптека «Флора», ИП Ваган Вартанян, МУП «Волжская автоколонна № 1732», МУП «Водоканал», волжская автошкола ДОСААФ России, комплексный молодёжный центр «Юность Волжского», автошкола «ВОА», Волгоградская региональная общественная организация «Федерация гиревого спорта», каток «Круглый год» и дворец культуры «ВГС».

Волжан в номинациях «Развитие студенческого спорта» и «Организация спортивной работы на предприятии и в трудовом коллективе» наградил директор АМУ ФКС «Волжанин» Антон Гузев, а в номинациях «Лучший тренер» и «Лучший спортсмен» отметил помощник главы администрации города Дмитрий Григоров.

Добавим, сегодня в Волжском развивается более 50 видов спорта, работают 4 муниципальных спортивных учреждения. В 2017 году десятки тысяч жителей и спортсменов города приняли участие в 250 мероприятиях спортивной направленности.



