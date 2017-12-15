В Волгоградской области выбрали инновационные школы и детские сады

В комитете образования и науки Волгоградской области выбрали общеобразовательные организации, являющиеся региональными инновационными площадками, осуществляющими свою деятельность в соответствии с программой реализации инновационного проекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа ведомства, в него вошли восемь учреждений, как муниципальной, так и частной форм собственности. Так, в данный список попало ЧОУ дополнительного образования детей «Епархиальное особое учреждение детского-юношеский центр православной культуры «Умиление» в Ленинском районе с инновационной программой – православное воспитание учащихся кадетского корпуса им. Суворова центра православной культуры «Умиление». МКОУ «Ливневская средняя школа» Жирновского района отмечено как инновационная площадка за создание и апробацию модели экологического образования. Еще одно инновационное учреждение образования – это МКУ «Детский сад №312 «Сказка» городского округа Фролово – здесь занимаются гражданско-патриотическим воспитанием дошкольников, можно сказать, с горшка. В список также вошли пять школ и детских садов из Волгограда: детский сад №337 (художественно-эстетическое воспитание), №279 (приобщение к казачьей культуре), гимназия №8 (мотивация и личностный рост), детский сад №283 (социализация дошкольников в образовательной среде) и средняя школа №83 (формирование инновационной среды воспитания учащихся в общеобразовательном учреждении).



