Пьяный житель Волгоградской области отыгрался на такси за уехавшую девушку

Повредил бампер, багажник, разбил заднюю фару и лобовое стекло такси пьяный 28-летний волжанин. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, таким образом мужчина пытался удержать у себе в гостях свою девушку и ее подругу. ЧП случилось накануне в Волжском. Таксист приехал на вызов девушки. Она вышла из подъезда многоквартирного дома вместе с подругой и села в авто. Внезапно из того же подъезда выбежал парень. Он с разбега запрыгнул на капот машины и стал бить кулаками в лобовое стекло. Из-за тяжелых металлических часов на руке стекло треснуло. Таксист попытался успокоить буяна, но тот, спрыгнув на землю, выхватил из кармана молоток и бросил его в отъезжающий автомобиль, повредив бампер, багажник и разбив фару. Общий ущерб превысил 15 тысяч рублей. Теперь бузотеру грозит до двух лет тюрьмы за порчу чужого имущества.



