В Волгограде Роспотребнадзор жестко взялся за отели, продающие номера к ЧМ-2018 по «космической» цене





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило первое административное производство по факту многократного завышения цен на гостиничные номера к ЧМ-2018. Об этом, как передает ИА «Высота 102» , сообщил сегодня на совещании, посвященном мундиалю, и.о руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Резников. По его словам, в ходе проверки обнаружено, что отель «Галерея Парк Волгоград» продавал «президентский» номер за 130 тысяч рублей, что в 20 раз (!) превышает его стоимость сегодня. Стандартные номера и вовсе в июне следующего года предлагается купить за цену в 30 раз превышающую сегодняшнюю плату. По его словам, есть факты, когда гостиницы категории «Две звезды» выставляют номера, максимальная стоимость которых 6300 рублей, - за 21-78 тысяч рублей. Отели категории «Три звезды» с максимально установленной платой в 27 тысяч рублей за номер выставляют ценники от 40 до 55 тысяч рублей. «С какого перепуга в Волгограде такие цены? У нас не Москва и Питер», - заметил Резников.