В Волгоградской области с начала года обезвредили около 6 тысяч опасных предметов времен войны

Около 6 тысяч взрывоопасных предметов времен ВОВ уничтожили саперы мотострелкового соединения Южного военного округа по Волгоградской области за текущий год. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Группами разминирования обезврежено и утилизировано свыше 20 разновидностей ручных гранат, более 30 видов различных снарядов, несколько видов противотанковых и противопехотных мин, авиабомб времен Великой Отечественной войны и множество патронов к стрелковому оружию различного калибра. Среди них около 2 тыс. артиллерийских снарядов, около 1 тыс. минометных мин, около 200 реактивных снарядов и ручных гранат, несколько крупных складов боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Наибольшее число заявок на разминирование поступало от граждан и поисковых отрядов в районные комиссариаты из Клетского, Суровикинского, Городищенского районов, г. Серафимовича, от участников поисковых отрядов, ведущих раскопки в рамках мероприятий по увековечению памяти павших воинов в годы Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области.

В работах участвовало более 100 специалистов групп разминирования инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения, более 20 единиц автомобильной и специальной техники.



