



Избирательная комиссия Волгоградской области пересчитала подписные листы в поддержку проведения референдума о переводе стрелок часов в Волгоградской области и проверила на подлинность 7 тыс. 541 подпись, это 20% автографов граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, ранее комиссия провела жеребьевку и определила, какие именно подписи подлежат проверке на достоверность и правильность оформления. Всего было собрано 41 тыс. 500 подписных листов граждан, которые поддержали идею проведения всенародного голосования.

Сегодня в облизбиркоме состоится рабочее совещание по обсуждению итогов, а официальное решение будет принято в следующий понедельник. После этого документы поступят в Волгоградскую облдуму, которая назначит дату его проведения. Возможно, это будет 18 марта 2018 года – день выборов президента России. На всеобщее голосование выносится вопрос о целесообразности перевода стрелок часов на 1 час вперед от московского времени.



