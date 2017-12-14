Четверо наркоторговцев из Воронежа осуждены в Волгограде

Четверо жителей Воронежской области приговорены Краснооктябрьским райсудом к длительным срокам заключения за торговлю наркотиками. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, 32-летний Сергей Мещеряков, 31-летний Валентин Туктаров и 25-летние Кристина Лисина и Татьяна Коновалова приехали в Волгоград специально для организации преступного бизнеса. Они продавали наркотики через систему тайников-закладок. Таким же способом получали "товар" от своего куратора. Группа была задержана в марте после устройства двух тайников с крупными партиями наркотиков. Также большое количество дурманящего вещества было обнаружено у них при обыске.

Свою вину они признали и были приговорены судом: Мещеряков и Туктаров к 9,5 годам колонии строгого режима, Лисина и Коновалова к 9 годам общего режима.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.



