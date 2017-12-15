В Волжском горожан ждет парад новогодних ёлок и праздничный марафон

В Волжском к Новому году и Рождеству пройдут десятки массовых городских мероприятий. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, их организаторами выступили управление культуры и управление образования, комитет по физической культуре и спорту администрации Волжского, организации и учреждения города.

Уже с 18 декабря в детских садах и школах начнутся новогодние утренники, которые пройдут до 29 декабря. С 20 до 30 декабря во Дворце творчества детей и молодежи и детско-юношеском центре «Русинка» для школьников подготовлены новогодние представления.













Состоятся новогодние программы для детей с ограничениями здоровья. 25 декабря новогоднюю сказку «18 минус или невероятное приключение папы и мамы в новогоднюю ночь» для этих ребят покажут в ДК «ВГС». Ее увидят и дети из многодетных семей. Новогодний благотворительный концерт для юных волжан с ограниченными возможностями здоровья готовит Комплексный молодежный центр «Юность Волжского». Концерт состоится 26 декабря в 15.00. Для социальной незащищенной категории граждан 30 декабря новогоднюю программу покажет театр кукол «Арлекин», а Волжский драматический театр представит детский спектакль 6 января 2018 года.









Массовые городские праздники пройдут в городе в преддверии Нового года. Это будет вернисаж-выставка «Парад новогодних елок» и выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Рождественский подарок» Они будут проходить в парке «Волжский» 23 декабря с 11.00 до 13.00. 24 декабря с 10.00 до 12.00 во всех микрорайонах города пройдет праздничная программа «Дворовая Ёлка». А 26 декабря в 15.00 на общественной территории, прилегающей к зданию по улице Мира, 42а, будет организована интерактивная игровая программа «Новогодний переполох».

Яркая интересная программа состоится в новогоднюю ночь. 1 января 2018 года с 01.00 до 03.00 на площади Ленина в парке «Волжский» и в парке ДК «ВГС» пройдет новогодняя программа «Встреча нового 2018 года!» с зажигательными концертными номерами, конкурсами и подарками.

Для волжан почтенного возраста подготовлен новогодний бал «Нам года ‒ не беда!..», который состоится в ДК «ВГС» 23 декабря в 17.00, здесь же 6 января 2018 года в 17.00 пройдет Рождественский бал ветеранов.

Любители спорта смогут принять участие в физкультурно-массовом мероприятии «Спортивная ёлка» 16 декабря в 10.00 в ФОКе «Авангард». 23 декабря в 10.00 в спортшколе № 2 состоится первенство города Волжского по спортивной гимнастике, посвященное Новому году. В этот же день в 16.00 на нижней площадке Центрального стадиона начнется физкультурно-массовое мероприятие «Ёлка-Чемпионка». Всех желающих ждут на новогоднем турнире клуба «Волжанин» по дзюдо среди юношей (24 декабря в 15.00 в спортклубе «Богатырь») и на турнире клуба «Волга» по художественной гимнастике «Новогодняя сказка» (29 декабря в 16.00 в клубе «Волга»).

7 января 2018 года волжане могут прийти на Рождественскую Ёлку «Светлый праздник Рождества!» в Центр культуры и искусства «Октябрь» (начало в 16.30) и стать участниками Рождественского карнавального забега в парке «Волжский» (с 11.00 до 14.00 часов).