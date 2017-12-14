Волгоградский журналист после пресс-конференции Владимира Путина сказал ему несколько слов

Главный редактор газеты «Авангард» Новоаннинского района Волгоградской области Николай Степыгин, который присутствовал сегодня на пресс-конференции Владимира Путина, после ее окончания подошел к президенту России и поблагодарил его за помощь в ликвидации последствий природных пожаров в регионе. Как рассказал Николай Александрович ИА «Высота 102», Владимир Путин в это время давал автограф журналисту в инвалидной коляске, и в ответ на благодарность кивнул волгоградцу. Николай Александрович уже в шестой раз принимает участие в пресс-конференциях Владимира Путина. «Надеялся, что повезет в этот раз и удастся спросить, почему на героической волгоградской земле нет ни одного военного или суворовского училища, - рассказал главный редактор районной газеты. – Была у нас в свое время «Кача», но ее закрыли. Мне кажется, что Владимир Путин как главнокомандующий мог бы решить этот вопрос». По словам Николая Александровича, сегодня ему с большим трудом удалось попасть в зал, где проходила пресс-конференция. «Нам сказали, кто не попадет, тот будет смотреть пресс-конференцию на мониторе. Конечно, люди ехали за тысячи километров не за этим. Пришлось стоять полтора часа, чтобы пройти в зал», - поделился он. Николай Александрович поделился и своими впечатлениями от происходящего, связанного с излишней эмоциональностью журналистов. «Многие вели себя невоспитанно, выкрикивали с мест, стоял настоящий гул, такое происходит первый раз», - заметил он. По словам главного редактора районки, все-таки журналистам из регионов досталось меньше вопросов, чем представителям так называемого кремлевского пула. «Конечно, Песков их всех знает, вот и давал возможность задать вопрос», - сказал он.

Между тем, напомним, сегодня в пресс-конференции Владимира Путина приняли участие несколько журналистов из Волгоградской области. Представитель газеты «Интер» Галина Гунькина, которая держала в руках плакат «Волгоград-Коррупция» не смогла задать вопрос президенту.



